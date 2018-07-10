Черышев - в "Реал", Головин - в "Челси": как ЧМ-2018 изменит судьбу российских футболистов

СЕГОДНЯ 12:22 2018-07-10T12:57:35+03:00

Четыре гола Черышева на чемпионате мира – это то, что так просто не забывается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот чемпионат способен запустить карьеры многих игроков сборной России. Кто и куда может уехать уже в ближайшее время

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Денис Черышев, забивший в ворота Хорватии очередной свой чудо-гол, устало шел к автобусу, когда его остановили контрольным вопросом в спину:

- Денис, но вам из «Реала» еще не звонили? Не звали обратно?

- Еще нет, - устало улыбнулся воспитанник «королевского клуба». Но ключевое тут слово «еще». Четыре гола Черышева на чемпионате мира – это то, что так просто не забывается. 27-летний футболист сделал себе отличную рекламу и теперь вправе ждать, что судьба его изменится и его выдернут из «Вильярреала» в топ-клубы.

Куда? Варианты наверняка есть. Пару лет назад за русским крайним нападающим охотился лондонский «Арсенал». А теперь на него смотрит половина Европы. И Черышев не единственный футболист сборной России, чью карьеру ЧМ-2018 может запустить в небеса. «КП» перечисляет, кто и куда из игроков сборной России образца 2018 года может уехать уже в ближайшее время.

Александр Головин: «Челси»? «Арсенал»?

22–летний полузащитник может стать самым дорогим российским игроком в истории. За ним на Западе следили и раньше, но ЧМ-2018 поднял его цену раза в два. В матче открытия против Саудовской Аравии Александр Головин организовал все пять голов. В играх против Египта и Испании показал, что способен очень качественно обороняться, и не потерялся в матче с Хорватией. И если раньше Головин оценивался в 18-20 млн евро, то теперь ЦСКА хочет за своего игрока получить 30-35 млн. Такую сумму способны выплатить только английские клубы.

Фаворитом в борьбе за Головина считается «Челси». Но в клубе Романа Абрамовича держат паузу. Возможно, она связана с тем, что у команды до сих пор нет главного тренера. Со дня на день «Челси» должен был возглавить итальянец Маурицио Сарри, но прежний его клуб требует компенсацию за тренера в размере 20 млн евро. Кроме того, Абрамович должен выплатить 10 млн. евро досрочно уволенному с тренерского поста Антонио Конте. Вот когда «синие» разберутся со штабом, начнутся покупки. И если Сарри окажется в Лондоне, то Головин наверняка поедет вслед за ним – итальянец давно следит за русским полузащитником и хотел его купить в «Наполи» еще прежним летом.

Но есть у Головина и еще один вариант – лондонский «Арсенал». В сферу интересов клуба Головин попал еще в то время, когда там заправлял Арсен Венгер. В Англии уверены, что если пауза с «Челси» затянется, «канониры» вклинятся в переговоры.

Артем Дзюба - в Китай?

Один из самых свежих трансферных слухов: Дзюбой предметно интересуется китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» и готов предложить «Зениту» за форварда 20 млн евро. Это очень много – больше за игрока, которому скоро исполняется 30 лет, не даст никто. В «Шанхай Шеньхуа» из известных игроков выступают Мартинс и Фреди Гуарин, и якобы Артему там предлагали зарплату в 6 млн евро в год. Столько не получает ни один игрок в России. Но для Дзюбы переход в Китай будет означать выход в завершающую фазу карьеры и сомнительные перспективы в сборной России.

Еще один вариант для Дзюбы – британские клубы средней руки. Такие как «Кардифф», который вроде бы присматривается к 196-сантиметровому форварду.

Марио Фернандес интересен Испании

Бразильский полузащитник был любимчиком испанских репортеров на ЧМ-2018. А после выхода в 1/4 финала вообще стал любимым их клиентом. Теперь правым защитником ЦСКА заинтересовалась «Валенсия», а вслед за ней и итальянский «Интер». Но цена на 27-летнего Супермарио тоже высока – он в сборной России на втором месте по стоимости после Головина, вряд ли ЦСКА согласен расстаться с ним меньше, чем за 20 млн.

Федор Смолов – «Зенит» или «Локо»?

Лучший российский бомбардир последних лет провалил этот чемпионат мира. Интерес к нему заграницей умер. Но на внутреннем рынке нападающий «Краснодара» все еще нужен очень многим. Сейчас в качестве потенциальных покупателей обсуждается «Зенит» и «Локомотив». Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий полгода назад выставил за Смолова сумму в 30 млн. Может быть сейчас последует скидка?

Кутепова заметили в Италии

На самом деле главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на родине делал рекламу Кутепову еще год назад. «Это очень качественный защитник», - нахвалил Каррера игрока, и во время ЧМ-2018 в Италии вспомнили о тех словах. Вряд ли Илья Кутепов уедет куда-то этим летом. Но следить за ним теперь будут очень пристально.

Как и за другим спартаковцем – Романом Зобниным. Он тот, кто по официальной статистике ЧМ-2018 намотал рекордные 62 км за 5 матчей. Такие цифры запоминаются во всем мире, это отличная реклама полузащитнику сборной России на будущее.

Шанс и у них, и у других игроков сборной России точно будет. Ведь десять лет назад Евро-2008 отправил в Англию Жиркова, Аршавина, Павлюченко и Билялетдинова. Почему бы после ЧМ-2018 не повторить нашествие российских игроков на Европу и не сделать его более успешным.

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