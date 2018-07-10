На Трампа ополчился собственный водитель

СЕГОДНЯ 19:08 2018-07-10T19:12:27+03:00

Он обвинил его в алчности и потребовал доплатить 200 тысяч долларов за сверхурочную работу

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Хозяину Белого дома сейчас не позавидуешь: ему приходится вести ожесточенные политические сражения сразу на нескольких фронтах. Дома продолжается нескончаемая битва с «фейковыми СМИ» и жаждущими реванша сторонниками «жуликоватой Хиллари» (выражение из твита президента). На внешних рубежах Трамп успел поцапаться и с Китаем из-за торговых войн, и с европейскими союзниками по НАТО (мол, сидят на шее у США), и даже с соседями - Канадой и Мексикой, которые позволяют себе выказывать «нелояльное отношение» к Вашингтону.

Да что там! Даже старые преданные слуги - и те готовы вонзить нож в спину «лидеру свободного мира». Одним из таких «перевертышей» стал личный водитель Трампа Ноэль Синтрон, проработавший с боссом более четверти века! Неожиданно для всех (и прежде всего, администрации) он обратился с иском в суд, в котором потребовал компенсации в 200 тысяч долларов за то, что компания Trump Organization на протяжении нескольких лет не выплачивает ему сверхурочные. Дескать, он трудился по 50-55 часов в неделю, с шести утра был вынужден дежурить возле дома президента, ожидая, когда его услуги понадобятся. Однако, по американским законам, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза больше, чем обычная часовая ставка. К тому же водитель пожаловался, что, зарплату ему не повышали аж с 2010 года.

В своем иске Синтрон миндальничать не стал и прямо обвинил Трампа в «алчности» и «бессердечности», за что был немедленно уволен. Сам президент назвал вспыхнувший скандал «мышиной возней», а выгнанного водителя «спекулянтом».

А вообще-то расплачиваться за нелюбовь некоторых сограждан к первому лицу Америки приходится многим членам команды Трампа. Так на днях советник президента по внутренним делам Стивен Миллер был вынужден опрометью бежать из фастфуд-ресторана возле своего дома. Миллер приобрел там большой набор суши на $80 долларов и уже собирался спокойно выйти, как на него вдруг фурией налетел один из официантов заведения. Работник принялся всячески оскорблять чиновника, за то, что тот «служит преступнику Трампу», да еще демонстрировал при этом неприличные жесты. Миллер выскочил за дверь, но преследователь не отставал, и советник, позорно, бросив наземь пакет с суши, вприпрыжку понесся к спасительному жилищу.

На прошлой неделе похожее издевательство над собой претерпел экс-советник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон. Несмотря на то, что Бэннон уже почти год как в отставке, к нему подошла узнавшая его женщина и стала оскорблять, угрожая оружием! Владелец магазина был вынужден вызвать полицию.

А еще раньше пресс-секретарю Белого Дома Саре Сандерс и министру внутренней безопасности Кирстен Нильсен недовольные американцы сорвали бизнес-ланч - работники ресторана отказались их обслуживать...

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