Сколько заработали футбольные сборные на Чемпионате мира в России

СЕГОДНЯ 13:05 2018-07-15T13:09:36+03:00

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ФИФА в день финала напомнил, какие призовые получит сборные, дошедшие до определенной стадии турнира. Тем командам, которые не вышли из группы (а это 16 сборных), будет выплачено по $8 миллионов долларов. Дошедшим до 1/8 финала, но не прошедшим дальше, - по $12 млн. Четвертьфиналисты заработали по $16 млн.

Именно столько поступит на счет и Российского футбольного союза. $8 млн. из них РФС оставит себе, чтобы покрыть все расходы по подготовке сборной, а остальные поделят между собой футболисты и весь тренерский коллектив, включая врачей, массажистов...

Призовые ЧМ-2018 (в миллионах долларов США)

Чемпион - 38 (38*)

Финалист - 28 (28)

Бронзовый призер- 24 (24)

Четвертое место - 22 (22)

5 - 8 места - 16 (64)

9 -16 места - 12 (96)

17 - 32 места - 8 (128)

Итого - (400 млн. долларов)

* - всего призовых, выплаченных командам, дошедших до этой стадии турнира.

Кстати, призовой фонд ЧМ-2018 в $400 млн. - самый большой в истории. На прошлом ЧМ-2014 он равнялся $358 млн.. Впрочем, и этот чемпионат мира стал для ФИФА самым прибыльным, принеся более 6 миллиардов долларов.

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