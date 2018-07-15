Сколько заработали футбольные сборные на Чемпионате мира в России
ФИФА в день финала напомнил, какие призовые получит сборные, дошедшие до определенной стадии турнира. Тем командам, которые не вышли из группы (а это 16 сборных), будет выплачено по $8 миллионов долларов. Дошедшим до 1/8 финала, но не прошедшим дальше, - по $12 млн. Четвертьфиналисты заработали по $16 млн.
Именно столько поступит на счет и Российского футбольного союза. $8 млн. из них РФС оставит себе, чтобы покрыть все расходы по подготовке сборной, а остальные поделят между собой футболисты и весь тренерский коллектив, включая врачей, массажистов...
Призовые ЧМ-2018 (в миллионах долларов США)
Чемпион - 38 (38*)
Финалист - 28 (28)
Бронзовый призер- 24 (24)
Четвертое место - 22 (22)
5 - 8 места - 16 (64)
9 -16 места - 12 (96)
17 - 32 места - 8 (128)
Итого - (400 млн. долларов)
* - всего призовых, выплаченных командам, дошедших до этой стадии турнира.
Кстати, призовой фонд ЧМ-2018 в $400 млн. - самый большой в истории. На прошлом ЧМ-2014 он равнялся $358 млн.. Впрочем, и этот чемпионат мира стал для ФИФА самым прибыльным, принеся более 6 миллиардов долларов.
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