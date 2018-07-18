Трамп: «Америка и весь мир обязаны России за победу над фашистской Германией»

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-18T15:42:59+03:00

А вот, что сказал Трамп Фото: REUTERS

Президент США в интервью Fox News рассказал, почему он не хочет конфликтовать с Москвой

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После исторической встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки лидеры дали интервью телеканалу Fox News. Им по отдельности задавали достаточно похожие вопросы, и в эфир оба интервью были запущены с перерывом в три часа. В общей сложности их посмотрели 7 миллионов человек. «Комсомолка» уже писала о беседе российского президента с журналистом Крисом Уоллесом. А вот, что сказал Трамп.

О РОССИИ

«Во Второй мировой Россия потеряла 50 миллионов человек и помогла нам одержать победу над Гитлером. Я не пророссийский. Я вообще не прокакой-то. Я просто хочу, чтобы мы были в безопасности. Я не хочу ядерного конфликта. А ведь Россия и США контролируют 90 процентов ядерного оружия в мире. Поэтому я не хочу использовать слово «противник». Мы можем сотрудничать, и от этого выиграют все. Мы можем жить в мире».

«Мы многого достигли в отношениях с Россией. До сегодняшнего дня (до саммита в Хельсинки - Ред.) все было очень плохо — мы находились в опасном положении. Но теперь это позади. Сегодняшняя встреча прошла отлично. Мы обсудили много вещей и, полагаю, сделали для себя полезные выводы».

О ПРЕСЛОВУТОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

«Это дело вбило клин между США и Россией. Я бы сказал, что это настоящая охота на ведьм. Все это было специально подстроено».

Президент США в интервью Fox News рассказал, почему он не хочет конфликтовать с МосквойФото: REUTERS

О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ХАКЕРАХ ИЗ ГРУ

«Я был восхищен предложением работать вместе. Путин готов дать людям спецпрокурора Роберта Мюллера возможность приехать в Россию и провести расследование по делу сотрудников ГРУ вместе с российским следствием. Однако думаю, что Мюллер не станет этого делать».

О ВОЗМОЖНОМ КОМПРОМАТЕ НА ТРАМПА

«У них (у российской власти - Ред.) ничего нет на меня. Знаете, я был очень успешным бизнесменом и заметной фигурой. Так что если бы у них что-то было, то эта информация уже была бы опубликована. В России мне сказали, что это - вздор».

О КАНЦЛЕРЕ ГЕРМАНИИ

«Ангела Меркель была суперзвездой, пока она не разрешила миллионам беженцев приехать в Германию. Это действительно сильно навредило ее политической карьере. Знаете, на любых выборах она была непревзойденной. Но зачем она разрешила мигрантам поселиться в Германии?

Я не хочу говорить, кто из них лучше (Меркель или Путин - Ред.). Я лишь скажу, что она очень сильно навредила себе ужасной миграционной политикой».

Встреча двух президентов состоялась в Хельсинки в минувший понедельникФото: REUTERS

О БЕЖЕНЦАХ В БРИТАНИИ

«Ничего личного. Я сказал им: вы просто взгляните на цифры. Посмотрите, о чем говорит статистика. В Британии меняется культурный фон. Уровень преступности растет. Вам надо с этим что-то делать».

О ТОМ, ПОЧЕМУ ДЕМОКРАТЫ ХОТЯТ ВПУСТИТЬ МИГРАНТОВ В США

«Может быть, это их политическая философия, с которой они выросли. Может быть, им в школе рассказывали, что надо быть гостеприимными. Может быть, они просто дураки, я не знаю».

О НАТО

«Мы оплачиваем 91 процент всех расходов альянса, чтобы обеспечить безопасность Европы. А Европа, тем временем, использует нас для своей выгоды. Это убивает нашу торговлю. Только в прошлом году мы потеряли около 151 миллиарда долларов».

США НЕ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ КРОШЕЧНЫЕ СТРАНЫ

«Скажем, Черногория, которая присоединилась в прошлом году, подвергается нападению. Зачем моему сыну ехать в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?», - спросил у Трампа журналист Такер Карлсон.

«Я понимаю, о чем вы говорите. Я задаю тот же вопрос. Знаете, Черногория - крошечная страна с очень сильными людьми... они могут стать агрессивными, и мои поздравления - вы в Третьей мировой войне», - ответил президент США.

О ПРОБЛЕМЕ НА СЕВЕРОКОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

«Владимир Путин сказал, что Россия могла бы быть полезной в вопросе Северной Кореи. Нам некуда спешить. Время есть. Мы продвинулись в этом вопросе. Мы вернули домой заложников, в КНДР больше не проводят ядерных испытаний. В течение девяти месяцев над Японией не пролетела ни одна ракета. Мы ладим с Ким Чен Ыном. Путин заинтересован в том, чтобы сделка с Северной Кореей сработала».

ОБ ЭКС-ГЛАВЕ ЦРУ

«Я думаю, что Джон Бреннан - очень плохой парень. Много скверных событий произошло под его началом. Он очень плохой человек».

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Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас

Иная деталь может рассказать порой о раскладе мировой политики и ее подводных камнях лучше, чем сто томов аналитики. Вот и в понедельник на встрече Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки сразу бросилось в глаза рукопожатие. Оно заметно отличалось от их предыдущей встречи в Гамбурге ровно год назад (в июле 2017-го) (подробности)

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