"Эти люди улыбались ярче солнца": Болельщики Чемпионата мира поблагодарили московских волонтеров

СЕГОДНЯ 16:36 2018-07-19T16:37:38+03:00

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Чемпионат Мира по футболу подарил Москве незабываемый праздник, который длился целый месяц. Болельщики из разных стран вместе переживали за ход игры и поддерживали своих любимых фаворитов. А помогали организаторам праздника в столице городские волонтеры. И вот какими их запомнили иностранные гости:

Чирак, Индия

- Волонтёры Москвы - очень счастливые и очень дружелюбные люди. Я благодарен им за помощь, они смогли мне посоветовать красивые места в Москве. Я люблю смотреть футбол и всегда мечтал приехать в Москву, но никак не получалось. Сначала я посетил Санкт-Петербург, потом отправился в Москву. У меня сбылась мечта: я смог посмотреть футбол и оценить всю красоту Москвы. Спасибо всем волонтёрам и организаторам за такой праздник.

В эти дни на улицах часто можно было услышать просьбу дать "Пятеру волонтеру" Фото: Любовь Аркадьева

Жасур, Узбекистан

- Я люблю играть в футбол у себя на Родине, поэтому никак не смог пропустить такое масштабное событие. Волонтёры мне очень помогли, они рассказали, где можно посмотреть матч бесплатно. Эти люди улыбались ярче солнца, горели желанием помочь мне и моим друзьям. Спасибо за такой приём. Я еще вернусь в Москву.

Лукас, Бразилия

- Однажды я не смог сориентироваться в метро, чтобы добраться до стадиона «Спартак», когда играла моя сборная против сборной Сербии. Я очень расстроился, но ко мне подошла девушка в яркой футболке, она спросила: «Что случилось? Вам помочь?» Она мне все объяснила, я ее поблагодарил. Прошла неделя и я ее вновь встретил, мы обменялись улыбками. Я в полном восторге от Волонтёров Москвы. Они очень дружелюбные. Спасибо за их труд. Я обязательно приеду вновь в Москву.

В Россию съехались болельщики из разных стран и многие теперь мечтают вернуться еще раз Фото: Любовь Аркадьева

Слово волонтерам

Логвина Софья, волонтёр

Я пришла с функции «Информационный центр» на функцию «Фестиваль болельщиков». Я помогла волонтёрам и болельщикам. Мне очень нравится быть волонтёром, потому что я могу помочь многим людям. Я учусь на спортивного менеджера, поэтому участвую в основном на спортивных мероприятиях как волонтёр. До этого я уже была добровольцем на чемпионате Мира по хоккею. Я стараюсь участвовать там, где нужны волонтёры. Волонтёрство в спортивных мероприятиях помогает мне раскрыть спортивную сферу с разных сторон. Счастье для меня - это быть в кругу семьи и возможность дарить свой нескончаемый свет людям.

Софья Логвина Фото: Любовь Аркадьева

Мирко Йовалекич, волонтёр

Я говорю на сербском языке. Однажды я услышал, как болельщики говорят на сербском языке, я подошел и поздоровался с ними на их языке. Они приятно удивились, а потом начали спрашивать у меня про достопримечательности Москвы. Я, с радостью, все им рассказал. Я первый раз был волонтёром на Чемпионате Мира по футболу. Мне очень понравилось. Я помог многим людям.

Мирко Йовалекич Фото: Любовь Аркадьева

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МНЕНИЕ

Айда в Историю!

Павел САДКОВ

Сегодня финал. И мы смотрим его в России, в Москве. Едва ли такое повторится на нашей памяти. Да и у детей и внуков есть лишь минимальные шансы на то, что главный матч, главного турнира, главного вида спорта планеты пройдет в шаговой доступности от них… От этого грустно, но именно поэтому ощущение чуда совсем рядом (подробности)