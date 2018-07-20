2018-07-20T07:24:29+03:00
Спорт

Задержан подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена

Арестованный признал свою вину в ходе допроса [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Денис ТенБронзовый призер Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Денис ТенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Казахстане задержан один из возможных убийц фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

В ведомстве отметили, что в ходе оперативных следственных мероприятий установлены личности обоих подозреваемых в вооруженном нападении на спортсмена. Одного удалось задержать, на допросе он признал свою вину, пишет сайт Tengrinews.kz

«Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он водворен в ИВС», - цитирует издание слова прокурора города Алма-Аты Берика Жуйректаева.

Поиски второго преступника продолжаются.

Как сообщал сайт kp.ru, Дениса Тена неизвестные порезали ножом рядом с его домом. Двое мужчин пытались открутить с машины молодого человека боковое зеркало. Когда спортсмен вышел к ним, воры набросились на парня и изрезали ему ножом правую ногу.

Денис скончался в больнице на операционном столе от большой потери крови. Врачи два часа боролись за его жизнь.

Казахский король льда.Фигурист Денис Тен, бронзовый призер сочинской олимпиады, умер в родном городе Алма-Ате. Его ударили ножом в ногу, потеряв три литра крови, он скончался в реанимации.

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Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию-2013, чемпион VII зимних Азиатских игр, пятикратный чемпион Казахстана — это лишь краткий список титулов казахстанского фигуриста Дениса Тена. В июне ему исполнилось 25 лет. Это был его последний день рождения. Сегодня в шесть часов вечера по алматинскому времени он скончался в Центральной клинической больнице. (подробности)

МНЕНИЕ

Танец смерти Дениса Тена

Евгения КОРОБКОВА

Денис Тен. Помните, В 2010, во время Олимпиады в Ванкувере, вся страна смотрела и удивлялась и ему, и ещё грузинской фигуристке Элене Гедеванишвили. Конечно, несмотря ни на что, они оставались нашими и их выступления - хотя и не медальные, приносили радость. Наконец-то у Грузии появилась фигуристка. Наконец-то появился фигурист у Казахстана. Денис Тен и говорил по-русски, и тренировался у Елены Водорезовой и делал бильман, как молодой Плющенко (подробности)

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