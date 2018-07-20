Путин — о пенсионной реформе: Окончательного решения пока нет, нужно выслушать все точки зрения на этот счет

СЕГОДНЯ 17:19 2018-07-20T17:44:09+03:00

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Главной темой во время общения Владимира Путина стадиона «Калининград» неожиданно стал вопрос изменения пенсионного законодательства. Одна из волонтеров вспомнила об этом, и президент ответил развернутым ответом.

- Этот вопрос очень чувствительный, касающийся многих наших граждан. Он не вчера возник, он обсуждается с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет, - сказал Путин. - Предлагаются разные варианты. И когда меня спрашивают — какой из вариантов мне нравится? Я и тогда, и сейчас отвечаю: никакой! Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением возраста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661062" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин приехал на стадион «Калининград».

Глава государства напомнил, что в прошлые годы при принятии пенсионного законодательства предполагалось отодвинуть пенсионный возраст в будущем.

- В 1995 году был совершен очередной подход к снаряду, было принято постановление правительства, - напомнил он. - Там было написано, что повышать возраст нужно, но нужно будет сделать это во втором десятилетии XXI века. Сейчас 2018 года, и мы, их благодарные потомки, должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не делать даже в течение десяти лет. Нам хватит возможности для поддержания пенсионной системы.

Президент еще раз напомнил о разнице в продолжительности жизни в 1956 году, когда принимался нынешний закон, и нынешним временем.

- В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,1 работающих граждан, - привел статистику Путин. - Сегодня только два работающих на одного пенсионера. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, и тогда или пенсионная система лопнет, или бюджет и резервные фонды.

С форматом изменений еще предстоит разобраться, приняв во внимание все точки зрения.

- Окончательного решения пока нет, закон прошел только в первом чтении, в нем не принимаются никакие поправки, - подвел предварительный итог Путин. - Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет. Посмотреть дискуссии, но слушать надо не тех, кто пиарится на этой теме. Ведь если совсем ничего не делать, нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров. И они будут все время пополнять число, так называемых, бедных людей, а мы должны сокращать количество бедных. Да и потом — вообще все может рухнуть! Тогда сегодняшняя власть людей просто надует — скажет: а, там все хорошо, проживем еще пять-семь лет. А этим не закончится, нужно будет все равно принимать решения. Но какие? Давайте еще посмотрим, послушаем все стороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661071" frameborder="0"></iframe> Путин общается с волонтёрами.Дмитрий СМИРНОВ

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