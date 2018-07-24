«Она неистовая»: Киркоров объяснил свою любовь к Бузовой

СЕГОДНЯ 19:55 2018-07-24T20:10:49+03:00

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В солнечной Юрмале закрылся фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Музыкальный форум завершил Филипп Киркоров. И снова поднял зал. Артист выступал под сопровождение живого оркестра. В дуэте с хозяйкой фестиваля Киркоров спел две песни- «Черная орхидея» и свою давнюю нетленку «Посмотри, какое лето».

Филипп Киркоров и Лайма Вайкуле.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ну и конечно же, за кулисами Киркорова обступили журналисты, ходили за артистом, как домовые. Не обошлось без вопроса про дружбу Филиппа с Ольгой Бузовой.

Мол, вы же король поп-сцены, что у вас может быть общего с этой Бузовой.

- Я просто с большой симпатией и с уважением отношусь к людям, которые верят в то, что делают. Оля именно такой человек, - объяснил Киркоров. - Олю можно любить или же отвергать, но у нее не отнять ее любовь к сцене. Она неистовая. И поверьте, довольствоваться этим она не будет. Она полетит еще выше. Я это знаю по себе.

Филипп КиркоровФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Когда меня не приняли в ГИТИС, я в это же время подал документы в Гнесинку. Поступали со мной на курс более талантливые артисты, чем я. Они лучше меня пели, они лучше меня танцевали, они лучше меня играли. Им это давно было от рождения, но они за четыре года учебы почему-то все это растеряли: кто-то спился, кто-то сгинул. А я поступая с достаточно средними данными, так неистово хотел реализоваться, что когда выпускался из университета, многие были в шоке: «Это та самая серая мышка, которую мы не приняли? Это он?» В 16 лет я был действительно серой мышкой. Я был толстый и до сих пор борюсь с весом.

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