2018-07-27T14:11:21+03:00
Дом. Семья

Жара в Москве идеальна для созревания помидоров, малины, смородины

Чем теплее и солнечнее, тем слаще будут ягоды и фрукты. Но не всем растениям нравится жаркая погода. Рассказывает агроном Михаил Воробьев
Анна КУКАРЦЕВА
Поделиться:
Жаркая, сухая погода - благо для большинства садовых растений.Жаркая, сухая погода - благо для большинства садовых растений.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики назвали наступающие выходные «идеальными для дачников» - погода будет жаркой, до + 32 градусов по Москве и Подмосковью. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, такая погода идеальна для созревания помидоров.

А что еще порадуется жаре, спросили мы агронома Михаила Воробьева:

- Да фактически все, что сейчас плодоносит и вызревает: томаты, малина, яблоки, вишня, крыжовник, смородина белая и красная. Черная уже отходит, но поздние сорта тоже рады жаре. Чем жарче и светлее на улице, тем слаще будут яблоки, ягоды и фрукты. Помидоры в целом любят жару, хотя плохо переносят влажность, поэтому влажная и не очень теплая погода, что стояла в начале июня и июле была для них опасна из-за того, что провоцировала развитие фитофторы. На крыжовнике сейчас слишком много мучнистой росы. Малина начала реально покрываться плесенью из-за слишком высокой влажности. Поэтому будем надеяться на то, что вместе с жарой будет еще и сухо, чтобы растения просыхали и прогревались как следует. Чем суше, тем лучше ягодам и овощам.

Но температура под + 30 не очень хороша для огурцов и зелени. То есть огурцы, конечно, тоже рады теплу, но они начинают слишком стремительно созревать и снимать их нужно каждый день, да и поливать тоже - если будет сухо, то огурцы начнут сильно горчить. Поэтому дачникам выходного дня приходится изобретать капельные поливы: кто-то протягивает по периметру теплицы дырявый шланг, опуская один конец в бочку с водой, кто-то втыкает пластиковые бутылки с дырочками, наполненные водой. А я просто оставил парничок с огурцами открытым - дождик их поливает, ветерок обдувает и огурцы вызревают отлично.

Из-за жары укроп начинает сильно идти в стрелку, становится боле жестким, как и петрушка. Салаты плохо кустятся, хуже растут. Их, конечно, тоже по возможности нужно поливать почаще.

А для всех остальных растений такое тепло - настоящее благо!

КСТАТИ

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за 31-градусной жары

Синоптики предупредили жителей столицы об опасной погоде (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Милонов предложил давать россиянам дополнительный выходной в жаркие дни

Парламентарий рассказал Радио «Комсомольская правда», как пережить знойную погоду (подробности)

ВАЖНО

Как спастись от жары в квартире или дома: 6 советов от Минздрава

В ближайшие дни обещают душную жару - при повышенной влажности температура днем может достигать + 30 градусов. А это тяжело для всех. Но особенно для малышей, пожилых людей, гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Минздрав дал несколько простых, но действенных советов, как спастись от жары в квартире или дома (подробности)

В жару меняйте сладкое на соленое и держите ноги в холоде: советы экспертов, как пережить зной в городе

Простые правила от врачей и ученых на каждый день, которые помогут легче пережить душное время в городе, что на самом деле полезно и вредно есть в жару (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна КУКАРЦЕВА

 
Читайте также
Подкормка помидоров в открытом грунте: народные средства от агрономов
Чем попотчевать наши овощи? Мы приводим подробные инструкции для подкормки помидоров и других овощей в открытом грунте, но запомните главное правило: во время цветения растениям нужен фосфор, а когда начинает созревать урожай - калий
Как вырастить черную смородину
Черная смородина считается одной из самых неприхотливых среди ягодных кустарников. Однако и у нее имеются свои предпочтения. Читайте в нашем материале, как вырастить черную смородину и в будущем она порадует вас прекрасными урожаями ароматных ягод
Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2018 года
Сентябрь – один из самых ответственных месяцев для дачников. Для того, чтобы ваши посевы не пострадали, "Комсомолка" публикует лунный посевной календарь садовода и огородника на этот месяц в 2018 году
Борьба с сорняками на огороде: три лучших средства от агрономов
Если в прошлом году дачников мучил борщевик Сосновского, растение опасное и крайне живучее, то в этом году одолевает полевой хвощ. И вообще раннее тепло принесло дачникам кучу проблем с быстрорастущей травой. Рассказываем, как бороться с сорняками на огор
Новости 24
Роспотребнадзор рассказал, в каких водоемах Подмосковья можно купаться
Британия отказалась выдавать США террористов из-за опасений, что их казнят
ЦБ сохранил прогноз роста российской экономики в интервале 1,5 - 2%
США признаны самой опасной страной для родов во всем развитом мире
Американский вертолет лишился иллюминатора во время полета в Японии
Москва готовится к организации саммита "Россия - Африка"
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
«Крымчане не продаются»: На полуострове ответили Андрею Макаревичу
Колинда Грабар-Китарович: Владимира Путина с нетерпением ждут в Хорватии
Власти предложили «Дому-2» новую площадку
В ночной драке на Курском вокзале погиб пассажир транзитного поезда
Путин встретился с лидерами стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге
В Мексике нашли древнюю пещеру майя с уникальными наскальными рисунками
Александр Моор сдал документы в облизбирком
Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне
Представитель Кобзона опровергла информацию о его переводе в реанимацию
Российские экономисты считают призыв премьера Украины к отказу от покупки газа в РФ несерьезным
В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за повреждений от града
В Иране ответили на угрозы США начать военные действия
Где посмотреть лунное затмение 27 июля 2018 года в Москве: Яндекс поможет найти лучший район