Жара в Москве идеальна для созревания помидоров, малины, смородины

СЕГОДНЯ 14:10 2018-07-27T14:11:21+03:00

Чем теплее и солнечнее, тем слаще будут ягоды и фрукты. Но не всем растениям нравится жаркая погода. Рассказывает агроном Михаил Воробьев

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Синоптики назвали наступающие выходные «идеальными для дачников» - погода будет жаркой, до + 32 градусов по Москве и Подмосковью. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, такая погода идеальна для созревания помидоров.

А что еще порадуется жаре, спросили мы агронома Михаила Воробьева:

- Да фактически все, что сейчас плодоносит и вызревает: томаты, малина, яблоки, вишня, крыжовник, смородина белая и красная. Черная уже отходит, но поздние сорта тоже рады жаре. Чем жарче и светлее на улице, тем слаще будут яблоки, ягоды и фрукты. Помидоры в целом любят жару, хотя плохо переносят влажность, поэтому влажная и не очень теплая погода, что стояла в начале июня и июле была для них опасна из-за того, что провоцировала развитие фитофторы. На крыжовнике сейчас слишком много мучнистой росы. Малина начала реально покрываться плесенью из-за слишком высокой влажности. Поэтому будем надеяться на то, что вместе с жарой будет еще и сухо, чтобы растения просыхали и прогревались как следует. Чем суше, тем лучше ягодам и овощам.

Но температура под + 30 не очень хороша для огурцов и зелени. То есть огурцы, конечно, тоже рады теплу, но они начинают слишком стремительно созревать и снимать их нужно каждый день, да и поливать тоже - если будет сухо, то огурцы начнут сильно горчить. Поэтому дачникам выходного дня приходится изобретать капельные поливы: кто-то протягивает по периметру теплицы дырявый шланг, опуская один конец в бочку с водой, кто-то втыкает пластиковые бутылки с дырочками, наполненные водой. А я просто оставил парничок с огурцами открытым - дождик их поливает, ветерок обдувает и огурцы вызревают отлично.

Из-за жары укроп начинает сильно идти в стрелку, становится боле жестким, как и петрушка. Салаты плохо кустятся, хуже растут. Их, конечно, тоже по возможности нужно поливать почаще.

А для всех остальных растений такое тепло - настоящее благо!

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