2018-07-27T15:21:55+03:00
Звезды

Басков отказался сниматься с Киркоровым в пошлом клипе

Артисты записали дуэт «Ибица» [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Филипп Киркоров и Николай БасковФилипп Киркоров и Николай БасковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Уже неделю все хит-парады разрывает хит Киркорова и Баскова «Ибица», который певцам написал автор «боевика» «Цвет настроения» Антон Пустовой. Вчера «Ибица» возглавила чарты iTunes, оставив позади хиты Бузовой и Крида.

Под ритмы «Ибицы» в Инстаграме уже танцуют все российские звёзды: Стас Михайлов, Наташа Королева, Лолита.

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Под ритмы «Ибицы» в Инстаграме уже танцуют все российские звёзды
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Под ритмы «Ибицы» в Инстаграме уже танцуют все российские звёзды
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Филипп и Коля пока ещё не сняли клип на свой дуэт, но коллеги уже предлагают артистам свои варианты. Так шутник Гарик Харламов опубликовал отрывок из пошлого мультика, где всевозможные звери занимаются сексом под песню «Ибица».

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Под ритмы Ибицы в Инстаграме уже танцуют все российские звёзды
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Под ритмы Ибицы в Инстаграме уже танцуют все российские звёзды
14899 отметок «Нравится»254 комментариевInstagram

- Я в таком клипе не буду сниматься с тобой, Филипп, - обратился «золотой голос России» к королю поп-сцены.

Мы посоветовали Баскову позвать на подмогу Памелу Андерсон. Благо Николай с ней лично знаком, на недавних телесъёмках дремал в пышном декольте блондинки. А подписчики Баскова попросили певца позвонить Ольге Бузовой и сняться с ней в скандальном клипе: «Как раз она жаловалась, что у неё год секса не было».

КСТАТИ

Киркоров без парика, Басков в трениках: что осталось за кадром скандального видео «Цвет настроения синий»

В клипе, который для Филиппа сняла команда Ивана Урганта, артист перевоплощается в подростка-алкоголика (подробности)

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