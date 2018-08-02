Сотрудники российского посольства встречаются с арестованной в США Марией Бутиной. Прямая онлайн-трансляции

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-02T18:34:17+03:00

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Сотрудники посольства РФ в США добились проведения еще одной встречи с задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, которая обвиняется в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства без соответствующей лицензии.

Во вторник, 2 августа, дипломаты приехали в следственный изолятор, где сейчас содержится девушка.

Напомним, что о задержании Марии Бутиной стало известно 15 июля, а через три дня ей предъявили обвинения в шпионаже и поместили под арест. Теперь девушке грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее российским дипломатам уже удавалось встретиться с нашей соотечественницей, однако какой-либо новой информации получено не было.

Российские дипломаты навещают Марию Бутину: видеотрансляция.

Недавно же стало известно, что прокуроры, ведущие дело россиянки, а также ее адвокаты только сейчас получили возможность ознакомиться со стенограммой ее допроса, который длился около восьми часов. Комитет по разведке американского сената дал соответствующее решение при условии, что материалы не будут разглашены. В настоящий момент ведутся переговоры по данному вопросу, передает сайт kp.ru