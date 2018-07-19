Сотрудники посольства РФ в США встретятся с арестованной Бутиной

СЕГОДНЯ 08:24 2018-07-19T08:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство РФ в Вашингтоне смогло получить разрешение на проведение встречи с Марией Бутиной, арестованной по обвинению в сговоре и работе в качестве агента иностранного государства. Уже в четверг, 19 июля, российские дипломаты смогут посетить следственный изолятор, в котором девушка в настоящий момент содержится.

"Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В.Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку", - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

Там же уточняется, что ранее в среду дипломаты посетили заседание по делу россиянки, которое состоялось в суде округа Колумбия. Выяснилось, что девушке грозит обвинение по двум уголовным статьям, которые могут вылиться в 15 лет лишения свободы.

Дипломаты находятся в контакте с адвокатом девушкиФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Бутина категорически не признает своей вины, однако все еще остается под стражей. Суд отказал ее адвокату в удовлетворении ходатайства об освобождении гражданки РФ под залог.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американская прокуратура побоялась "серьезного риска побега" россиянки из страны.

Напомним, что Минюст обвиняет Бутину в работе на некого высокопоставленного правительственного чиновника из РФ, находящегося под санкциями США. По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год девушка якобы пыталась продвигать интересы России, "используя личные связи с лицами в США".