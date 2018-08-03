Друг Петросяна и Степаненко об их разводе: Сначала Евгений Ваганович поделит имущество с Еленой, а потом уже будет думать о другой

СЕГОДНЯ 18:25 2018-08-03T19:01:41+03:00

Судя по тому, что пара Петросян-Степаненко не комментирует раздел семейного имущества, они старались сохранить развод в тайне

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Как подтвердили «Комсомолке» в Хамовническом суде Москвы, 72-летний знаменитый юморист Евгений Петросян и его бывшая жена 66-летняя Елена Степаненко встретятся 6 августа в зале заседаний. Известно, что иск в начале июля подала Елена Степаненко, Евгений Ваганович выступает ответчиком.

- Будет рассматриваться иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами, - пояснили «КП» сотрудники суда.

- То есть, делить имущество они планируют в связи с разводом?

- Разводами занимаются мировые суды (Хамовнический — суд общей юрисдикции - Ред.).

- Но само наличие иска о дележе имущества предполагает развод?

- Скорее всего, да.

Ни Евгений Петросян, ни Елена Степаненко пока не прокомментировали известие о разделе имущества.

История с распадом семейного и творческого дуэта возникает уже не впервые. Новость, что Евгений Ваганович и Елена Григорьевна решили расстаться, огорчила верных зрителей «Кривого зеркала» еще в 2008 году, но они по-прежнему выступали на одной сцене и делили одну квартиру в московском доме. В 2011 году разговоры о разводе Петросяна и Степаненко поползли вновь, но тогда и он, и она смеялись на ток-шоу, называя сведения об их расставании глупой шуткой. Сегодня им, кажется, уже не до смеха.

Брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал самым долгим в жизни юмориста - 33 года. До этого он женился трижды: на младшей сестре балерины Викторины Кригер, от этого союза родилась его единственная дочь Викторина, потом был брак с дочерью прославленного тенора Ивана Козловского, Анной, третий брак - с искусствоведом Людмилой. Выпускница ГИТИСа Елена Степаненко пришла на пробы в труппу театра миниатюр, который создавал Евгений Ваганович, понравилась осталась. Через какое-то время вспыхнул служебный роман, который перерос в долгую семейную жизнь. Но вот безоблачной ее точно не назвать, особенно в последние годы. Поэтому новость о том, что Елена Григорьевна и Евгений Ваганович больше не вместе, не стала открытием для друзей пары.

- Почему вы считаете, что это невеселая новость? - иронично воспринял наш трагический тон друг Петросяна, постоянный участник «Петросян-шоу» куплетист Михаил Вашуков. - Теперь каждый останется при своем имуществе. Что плохого в этом?

Михаил Вашуков и Евгений Петросян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Поклонники привыкли к союзу Петросян-Степаненко: они были едины в жизни и на сцене, даже анекдоты про них сочиняли...

- Отвыкнут. Ничего страшного. Они жили вместе, работали вместе, а сейчас разделят все поровну. А то, что тридцать лет прожили... люди подольше живут и расходятся. Они сделали такой выбор, захотели начать жить заново.

- А в каком расположении духа Евгений Ваганович?

- Все нормально. Мы вчера прилетели с ним из Сочи, выступали там на «Юморине». И Степаненко там была.

- Они сохранили дружеские отношения?

- Конечно. Нормально общаются.

- Михаил Юрьевич, пишут о том, что Евгений Ваганович готовится снова связать себя узами брака с 29-летней Татьяной?

- Про это я не слышал. Подождите, он еще ничего не поделил со Степаненко, а вы говорите, что он уже к новому браку готовится. Сначала поделит имущество с Еленой, а потом уже будет думать о другой.

- А как вам Татьяна?

- Я не знаю про какую вы Татьяну говорите. Про его директора?

- Да, про помощницу Евгения Вагановича.

- Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец. Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество.

Известно, что народный артист РСФСР Евгений Петросян - один из самых высокооплачиваемых юмористов страны. Ему принадлежат права на бренд «Кривое зеркало», за руководство популярной программой и выступления он получает высокие гонорары от телеканала «Россия», артист руководит Театром эстрадных миниатюр, гастролирует с выступлениями по стране - гонорар за концерт в 8 тысяч долларов не меняется уже много лет.

В начале 2017 года достоянием общественности стал скандал: чета Петросян-Степаненко залила квартиру соседки по их дому в центре Москвы. В нем пара владеет двумя квартирами (92 и 138,7 кв. м). Скорее всего, эти аппартаменты и будут делиться в суде. Также у Петросяна есть загородный дом в подмосковном поселке Жаворонки, внедорожник Лексус. А самая большая страсть юмориста - коллекция антиквариата и редких книг - в его квартире и офисе встречаются подлинные шедевры русской живописи и библиографические редкости.

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Фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко можно бы помещать в энциклопедию под словом «Идеальная пара». Они всегда так трогательно отзывались друг о друге на людях, рассказывали о забавных перепалках в семье, что казалось, у них точно не может быть конфликтов. Однако, сегодня, 3 августа 2018 года Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы о разделе имущества между ней и ее супругов. Женщина заявила, что претендует на 80% нажитого в браке, а на минуточку, совместное имущество известной семьи составило 1,5 миллиарда рублей. Так, что же произошло? Что стало причиной развода? «Комсомолка» решила вспомнить всех главных женщин ведущего «Кривого зеркала», чтобы понять, почему в свое время юморист принимал решение расстаться с ними (подробности)

КСТАТИ

Развод Петросяна со Степаненко прокомментировала Роза Сябитова: Они все равно останутся родными людьми

Два уважаемых человека приняли решение… я думаю, что, когда люди разводятся… когда очень долго живут вместе, дети, внуки, совместно нажитое имущество, только определенные такие сложные обстоятельства могут мотивировать разойтись. Потому что по-любому, ну, так скажем, не то чтоб невыгодно ни одной стороне… ну, люди привыкли коротать вместе старость…(подробности)