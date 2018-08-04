Петросян подал встречный иск к Степаненко

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-04T18:47:44+03:00

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Адвокат Сергей Жорин рассказал Радио «Комсомольская правда» о встречном иске Евгения Петросяна к своей супруге Елене Степаненко. По его словам, юморист действительно обратился в суд, но в отличие от своей жены он попросил разделить имущество пополам.

«Около полугода мы пытались договориться о вариантах раздела имущества. Но Елена Григорьевна считает, что договариваться бессмысленно, что она и так получит чуть ли не все. Что у нее порождает такую уверенность, не понятно», - сказал юрист.

При этом защитник заметил, что иск Степаненко «несколько странный». «В шапке документа они просят расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекаются разделом имущества и забывают о расторжении брака», - пояснил Жорин.

Евгений Петросян настаивает на разделе семейного имущества поровну.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Требования Петросяна адвокат назвал более честными и справедливыми. «Мы решили это исправить: мы просим брак расторгнуть и поделить недвижимое имущество поровну. То есть часть объектов оставить Степаненко, часть объектов - Петросяну, а часть объектов - поделить пополам. Мы считаем такой порядок наиболее честным и справедливым», - добавил юрист.

Также Сергей Жорин прокомментировал информация о том, что объем общих активов Петросяна и Степаненко оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей. «Я не буду говорить о полутора миллиардах, но это приличная цифра», - сказал он, выразив при этом уверенность, что его подзащитный не может лишиться всей этой суммы, так как «на его стороне стоит закон».

У Елены Степаненко более жесткие требования по разделу имуществаФото: Олег РУКАВИЦЫН

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 65-летняя Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества. При этом сам юморист заявил, что ни о чем подобном не слышал, и это, вероятнее всего, «какое-то недоразумение».

Однако вскоре источник из ближайшего окружения артистов подтвердил, что Степаненко хочет расторгнуть брак с юмористом и отсудить у него восемь московских квартир, антиквариат и другие ценности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

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