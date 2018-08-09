Дмитрий Песков - о новых санкциях США: Сейчас от Вашингтона можно ожидать что угодно

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-09T13:43:56+03:00

В Кремле ответили, как Россия будет реагировать на очередные ограничения со стороны Америки

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- Если вы спрашиваете, возможны ли те или иные действия Вашингтона в настоящее время, то сейчас от Вашингтона можно ожидать что угодно. Это весьма непредсказуемый участник международных отношений, - прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков новости о возможности введения США новых санкций к России. - Однако, каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали. Мы слышали официальные заявления о новых так называемых санкциях, мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно.

Кремль категорически против выдвинутых Госдепом обвинения в причастности к "делу Скрипалей".

- Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи, - заявил Песков. - Об этом не могло идти речи, чтобы Россия имела бы какое-то отношение к фактам использования химического оружия. Более того, мы не можем даже однозначно говорить, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагаем какой-либо информацией. Мы не имеем ответа на наше предложение британской стороне о совместном расследовании этого инцидента, который вызывает нашу серьезную обеспокоенность.

Поводом к очередным антироссийским санкциям стало дело об отравлении Скрипалей.Фото: REUTERS

Пока невозможно спрогнозировать не только ответные шаги России на возможные санкции, но и оценить их влияние на экономику страны.

- Здесь неуместны абсолютно какие-либо эвентуальные рассуждения, - сказал Песков. - Финансовая система достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена. Безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии. Конечно, подобные решения, принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными. И вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов.

Спокойно в Кремле отнеслись к требованию американских конгрессменов "признать Россию страной-спонсором терроризма".

- Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания, - отметил пресс-секретарь президента. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны. Здесь можно только задать риторический вопрос. Мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки. Можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же собственно является настоящими спонсорами терроризма?

Несмотря на такой виток противостояния двух стран Москва не отказывается от диалога с США по важнейшим вопросам.

- Безусловно, Россия сохраняет надежды на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном, президент Путин об этом говорил на пресс-конференции в Хельсинки, - подчеркнул Песков. - Эти отношения не только в интересах наших двух народов, но и в интересах стратегической стабильности и безопасности во всем мире. Президент Путин неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой, готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы.

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