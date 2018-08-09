2018-08-09T11:03:47+03:00
Политика

В Совфеде назвали новые санкции США попыткой сдержать развитие России

Сенатор Владимир Джабаров, посоветовал американцам подучить историю и посмотреть, к чему приводили подобные меры в отношении нашей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдепартамент США заявил о введении новых санкций в отношении РоссииГосдепартамент США заявил о введении новых санкций в отношении РоссииФото: REUTERS
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Новые американские санкции в отношении России являются очередной попыткой сдержать развитие нашей страны, которая находится "на подъеме" и может стать мощнейшим экономическим конкурентом Соединенных Штатов. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее сайт kp.ru писал, что 8 августа Госдепартамент США заявил о принятии новых санкций в отношении России из-за дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Ограничения вступят в силу уже 22 августа.

"Поскольку ничего нового они не придумали, кроме тухлого, на мой взгляд, дела Скрипалей, в котором никаких доказательств российской вины нет, тем не менее за этот повод американцы зацепились. А причина банальная — они пытаются сдержать развитие России", - сказал сенатор.

По его словам, в Москве уже давно смирились с отсутствием партнеров в Вашингтоне, поэтому готовы к новым недружественным шагам и недостойной конкуренцией, которая проявляется в попытках "выдавить" нашу страну с энергетических рынков, а также рынков товаров и услуг.

"Везде, где можно, они пытаются поставить нашей стране препоны. Сейчас они взялись за "Северный поток — 2". Но это же бесполезно. Историю они, видимо, плохо учат… Пусть почитают, к чему приводили санкции против России", - цитирует телеканал RT Джабарова.

Напомним, что в посольство РФ в США новые ограничительные меры в отношении нашей страны уже назвали "драконовскими" и предложили Госдепартаменту раскрыть содержание переписки сторон по данному вопросу.

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