Четверо членов "банды ГТА" получили пожизненные сроки

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-09T16:49:26+03:00

После оглашения приговора, который длился в общей сложности 19 часов 50 минут, бандиты заявили, что не виновны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Остатки зловещей «банды ГТА», за два с половиной года убившей в Подсковье 17 человек, отправляются в тюрьмы и колонии. Ее главарь был убит при захвате. Четверо застрелены при попытке к бегству. И только пятеро дожили до суда, и, наконец, получили серьезное наказание.

Таджики Улугмурадов, Додохонов, Хасанов, Колдиров приговорены к пожизненным срокам заключения в колонии строго режима. Судья заявила, что все преступники, в том числе раненый в голову Додохонов, признаны экспертизами вменяемыми. Они обвиняются в создании и участии в устойчивой банде, совершавшей вооруженные грабежи и убийства.

Остатки зловещей «банды ГТА» отправляются в тюрьмы и колонииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И особо подчеркнула, что обвиняемые «цинично расстреливали самых обычных граждан, считая их расходным материалом». Получил снисхождение лишь самый молодой член банды Гулямов. Он активнее всех сотрудничал со следствием. Получил 20 лет тюрьмы.

Каждый из убийц должен будет выплатить в пользу пострадавших и родственников погибших от 100 тысяч до миллиона рублей.

После оглашения приговора, который длился в общей сложности 19 часов 50 минут, бандиты заявили, что не виновны. Они собираются опротестовывать решения суда.

Четверо членов "банды ГТА" получили пожизненные срокиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Аллах свидетель - мы не убийцы! - кричали гастарбайтеры-киллеры из-за решетки. - Совершать нападения нас заставлял главарь группировки Иббайдуло Субханов! Он и стрелял. Мы все из одного города, он знал наши семьи. И угрожал расправой над ними, над родителями если мы не пойдем с ним «работать».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663653" frameborder="0"></iframe> Осужденные члены "банды ГТА" заявили, что их заставляли убивать.Александр БОЙКО

Но пусть «клятвы» мигрантов не вводят никого в заблуждение. СК России обнародовал видеокадры нападения «банды ГТА» на машину китайского бизнесмена, у которого они похитили 17 миллионов рублей. Бандиты в этом сюжете ведут себя дерзко, уверенно. Этот эпизод сейчас расследуется отдельно.

Аллах свидетель - мы не убийцы! - кричали гастарбайтеры-киллерыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Именно на эти деньги бандиты впоследствии купят станок для переделки травматического оружия в боевое, - сообщил старший следователь-криминалист СК России Роман Гивель. - Все дальнейшие их покушения выглядели дико, так как их тяжесть не соответствовала цели. В большинстве эпизодов ничего не похищалось. Это были бессмысленные убийства. Когда все дела были объедены в одно, через два месяца серия убийств была нами раскрыта.

Оглашение приговора длилось в общей сложности 19 часов 50 минутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА «КП»

«Банда ГТА» лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители убивают автомобилистов. Мигранты грабили перевозчиков денег, а тренировались на обычных водителях, которых убивали на трассах. Чтобы автолюбитель остановил машину и вышел в безлюдном месте, убийцы в ночное время разбрасывали на дорогах шипы. На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств, 5 раненых и вооруженная попытка побега

Вынесен приговор банде GTA.Доказательства, собранные Главным следственным управлением, признаны судом достаточными для вынесения приговора

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Осужденные члены "банды ГТА" заявили, что их заставляли убивать

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На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега в здании Мособлсуда. Этот побег оставил не меньше вопросов, чем сами преступления группировки. (подробности)

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