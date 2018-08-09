2018-08-09T13:17:22+03:00
Происшествия

Осужденные члены "банды ГТА" заявили, что их заставляли убивать

Главарь группировки Иббайдуло Субханов якобы угрожал семьям мужчин расправой [видео]
Александр БОЙКОЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд признал всех преступников вменяемымиСуд признал всех преступников вменяемымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Осужденные за многочисленные убийства и вооруженную попытку побега члены так называемой "банды ГТА" заявили, что совершать преступления их заставлял главарь группировки Иббайдуло Субханов. Такое признание было сделано после оглашения приговора в зале Московского областного суда в четверг, 9 августа.

"Мы все из одного города, друг друга знали, он угрожал нашим семьям расправой", - цитирует корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко осужденных на пожизненное заключение мигрантов.

Напомним, что именно они на протяжении нескольких лет держали в страхе все Подмосковье. Банда разбрасывала шипы на дорогах, а после жестоко убивала простых водителей, останавливавшихся на обочине. Таким образом налетчики тренировались перед совершением более крупных преступлений.

Теперь же четыре члена банды - Анвар Улугмурадов, Хазратон Додохонов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров приговорены к пожизненному заключению. Еще один фигурант дела Зафарджон Гулямов получил 20 лет тюрьмы. Суд учел его активную помощь следствию и подробные показания.

Преступники должны будут не только отсидеть положенные сроки, но и выплатить в пользу пострадавших и родственников погибших от 100 до 500 тысяч рублей каждый, передает сайт kp.ru.

Осужденные члены "банды ГТА" заявили, что их заставляли убивать.Александр БОЙКО

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