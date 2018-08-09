Приговор банде ГТА: Четверо членов группировки получили пожизненные сроки

СЕГОДНЯ 12:32 2018-08-09T13:03:29+03:00

Пятый фигурант дела Зафарджон Гулямов осужден на 20 лет лишения свободы. Суд вынес приговор банде ГТА [видео]

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Московский областной суд приговорил четырех обвиняемых по делу "банды ГТА", члены которой на протяжении нескольких лет жестоко убивали водителей на подмосковных дорогах, к пожизненному лишению свободы. Речь идет об Анваре Улугмурадове, Хазратоне Додохонове, Умаре Хасанове и Шерозджоне Кодирове.

Еще один фигурант уголовного дела Зафарджон Гулямов сядет в тюрьму на 20 лет. Суд учел, что он, будучи самым молодым членом преступной группировки, давал самые подробные показания и активно помогал следствию.

В ходе следствия было доказано, что все бандиты совершали убийства, осознавая тяжесть своих действий и будучи полностью вменяемыми. Судья особо подчеркнула, что они цинично расстреливали самых обычных граждан, считая их "расходным материалом".

Согласно приговору, теперь каждый из убийц должен выплатить в пользу пострадавших и родственников погибших от 100 до 500 тысяч рублей, передает корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

Члены банды ГТА в зале суда после оглашения приговораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что в настоящий момент продолжается расследование в отношении еще пятерых участников банды, которые скрылись и были объявлены в международный розыск. Двое из них уже задержаны и находятся под стражей в Республике Таджикистан.

Напомним, что "банда ГТА" лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012 года по ноябрь 2014-го. Мужчины грабили перевозчиков денег, а тренировались на обычных водителях, которых убивали на трассах, перед этим разбрасывая на дорогах шипы. На счету бандитов 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега из зала суда.

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