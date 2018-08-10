2018-08-10T02:12:29+03:00
Происшествия

За делом трех сестер, убивших отца, следят, как за компьютерной игрой

Разбираемся, почему девушки стали героинями в интернете
Александр РОГОЗАСемен ЕЛЕНИН
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Интернет пестрит сообщениями в поддержку девушек. А их отец Михаил (на фото) едва ли не исчадие ада. Фото: ok.ruИнтернет пестрит сообщениями в поддержку девушек. А их отец Михаил (на фото) едва ли не исчадие ада. Фото: ok.ru
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Ровно две недели назад на севере Москвы три сестры-погодки (17, 18 и 19 лет) забили до смерти собственного отца. Сейчас Мария, Ангелина и Крестина в СИЗО, ждут пересмотра решения об аресте. И хотя по закону назвать их убийцами можно только после решения суда, арестантки хором признаются: да, полосовали ножом и колотили молотком до последнего вздоха. Всем трем предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказания жестче, чем за такое, в российском Уголовном кодексе не существует. Мужчинам - вплоть до пожизненного срока, женщинам - до 20 лет. Но интернет-пользователи горой встали на защиту троицы: в соцсетях поклонники сестер восторгаются их красотой и решимостью...

Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

ПЕТИЦИЮ ПОДПИСАЛИ 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В интернете тема семьи Хачатурян - тренд № 1. Например, в Твиттере запущен флешмоб #трисестры, цель которого - добиться амнистии. Параллельно на сайте change.org опубликована петиция в поддержку Крестины, Ангелины и Марии. Их оправдывают: мол, папаша-тиран совсем их затравил - бил, не пускал из дома и, возможно, заставлял ублажать его сексуально.

- Когда люди защищаются от насилия и просто пытаются выжить, их наказывают по всей строгости. А самим насильникам все сходит с рук, - пишет автор петиции. - Девочки оборонялись. Выбора у них не было: либо он их убьет, либо они его.

За неделю обращение подписали 14 тысяч человек, и их число растет. Увеличивается и количество групп в поддержку сестер Хачатурян. У самой популярной из них ВКонтакте свыше 6000 подписчиков. Целыми днями здесь постят фото девушек и все последние новости. Под каждой заметкой - длинные «хвосты» обсуждений.

Увеличивается и количество групп в поддержку сестер Хачатурян.

Увеличивается и количество групп в поддержку сестер Хачатурян.

«КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ, ЗАВАЛИЛИ ПАПУ»

Более половины состоящих в группе - люди старше 25 лет. Cоздала сообщество психолог Дарья Милецкая. По ее словам, цель - привлечь внимание к проблеме.

- Основная часть подписчиков - замужние женщины, матери, - рассказывает Дарья. - Многим просто стало страшно, что дети могут вот так убить родителей. Все обсуждают красивую обертку семьи Хачатурян и то, что под ней скрывалось. Мне в личку пишут такие же девочки-подростки, делятся, как над ними измываются отцы. И как больно, когда никто вокруг не верит, что глава семьи тиран.

Градус обсуждений в группе зашкаливает:

- Правильно сделали. Сама бы его уничтожила...

- Вот судьба у девок! Всю жизнь на тычках и подзатыльниках. Еще и виноватыми остались. За что?

- Крутые девчонки, завалили папу и стали звездами!

Получается, дочери, убившие отца, - образец для подражания?

- Примерно 60% комментаторов их поддерживают. Но я не думаю, что кто-то хочет стать как сестры Хачатурян, - рассуждает психолог. - Все-таки они не несли никакой особенной идеологии. Например, хабаровские живодерки (в 2016 году две 17-летние убивали животных. - Ред.), смогли стать примером для садистов. Но тут другие, вынужденные обстоятельства.

Петицию подписали уже 14 тысяч человек

Петицию подписали уже 14 тысяч человек

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«В сети мы становимся другими людьми»

Врач-психотерапевт высшей категории Алексанр Федорович так объясняет популярность в соцсетях групп о сестрах Хачатурян:

- Когда человек читает книгу или смотрит фильм, он вольно или невольно отождествляет себя с персонажами произведения. То же происходит и здесь. Люди подсознательно примеряют эту ситуацию на себя, свою семью. В соцсетях немало комментариев, которые оправдывают убийство отца, кто-то считает сестер Хачатурян героинями. Но понимаете, соцсети - это место, где мы привыкли высказывать любые мысли, не боясь осуждения.

По работе я не раз беседовал с людьми, которые в интернете могли написать тако-о-е… Уверяю: один и тот же человек в реальной жизни и человек в сети - это большая разница. В истории сестер Хачатурян для многих срабатывает внешний образ: симпатичные девчонки, а папа, негодяй, запрещал им встречаться с парнями, веселиться... Но я не думаю, что у сестер могут быть реальные последователи. Для людей участие в истории через комментарии в соцсетях - это как компьютерная игра или, например, реалити-шоу. Интернет привнес этот азарт в нашу жизнь, сделал его частью реальности.

При этом в соцсетях есть и фан-клубы реальных маньяков и убийц (См. «За гранью» - Авт.). Кто-то из подписчиков, конечно, нездоров. Но основная часть «населения» этих групп занимается буллингом (задирание в сети других членов общества. - Авт.) и троллингом (провокация эмоций других людей через эпатаж). Это тоже веяние нового времени.

ЗА ГРАНЬЮ

Фан-клубы маньяков и убийц

Одна из самых активных групп в соцсетях (около 3000 подписчиков) посвящена битцевскому маньяку Александру Пичушкину, который убил 49 человек. Завсегдатаи паблика называют этого монстра по-домашнему - Сашей, делятся друг с другом его интервью из-за решетки, обсуждают новые публикации.

Есть группа и про кумира Пичушкина - ростовского потрошителя Андрея Чикатило (более 1500 подписчиков). В день рождения убийцы, на счету которого 53 жертвы, члены сообщества публикуют иконы с лицом маньяка, а в комментариях смакуют ужасы его преступлений.

У группы, посвященной школьному стрелку Сергею Гордееву (в 2014 году десятиклассник застрелил учителя и полицейского) около 1400 подписчиков. И здесь полно комментов, в которых Гордеева хвалят: все правильно сделал!

В январе 2017 года студент Бауманки Артем Исхаков зверски убил и изнасиловал свою соседку по съемной квартире Таню Страхову. А потом покончил с собой. В соцсетях есть сразу несколько групп, посвященных убийце и его жертве. В самой крупной состоит более 2,5 тысячи человек. Фото Исхакова, Страховой и записи из их дневников до сих пор публикуются почти каждый день. В комментариях - ад: глум над мертвыми студентами и «ржака».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестры Хачатурян, убившие своего отца, в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах (подробности)

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Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца: «Мой зять был маньяком, он 20 лет бил мою дочь и угрожал детям, что убьет ее!»

На столе в приднестровской квартире, в которой живет бабушка (по маме) троих сестер Хачатурян, корвалол и валерианка. На стене – рамки с фотографиями дочери Аурелии, внука Сережи и внучек, которые сейчас на скамье подсудимых - Кристины, Ангелины и Марии. Вся в слезах, уставшая от стресса, который длился 20 лет и закончился кошмаром, 61-летняя Лариса рассказывает, как узнала о случившемся (подробности)

КСТАТИ

«Он держал в страхе весь двор и, словно в 90-е, ходил с оружием»: Соседи рассказали о Михаиле Хачатуряне, убитом собственными дочерьми

Вот уже третий день, как жители панельной двенадцатиэтажки на Алтуфьевском шоссе в Москве обсуждают одну и ту же новость. Жестокое убийство в одной из квартир на третьем этаже. Три хрупких молодых брюнетки, одной из которых даже нет восемнадцати, зарезали собственного отца. 57-летний Михаил Хачатурян, несмотря на солидную массу, не смог справиться с девушками и пытался спастись бегством. Его обнаружили мертвым на лестничной площадке (подробности)

Сестёр, убивших отца, привозили на следственный эксперимент.

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