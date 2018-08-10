За делом трех сестер, убивших отца, следят, как за компьютерной игрой

СЕГОДНЯ 01:33 2018-08-10T02:12:29+03:00

Интернет пестрит сообщениями в поддержку девушек. А их отец Михаил (на фото) едва ли не исчадие ада. Фото: ok.ru

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Ровно две недели назад на севере Москвы три сестры-погодки (17, 18 и 19 лет) забили до смерти собственного отца. Сейчас Мария, Ангелина и Крестина в СИЗО, ждут пересмотра решения об аресте. И хотя по закону назвать их убийцами можно только после решения суда, арестантки хором признаются: да, полосовали ножом и колотили молотком до последнего вздоха. Всем трем предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказания жестче, чем за такое, в российском Уголовном кодексе не существует. Мужчинам - вплоть до пожизненного срока, женщинам - до 20 лет. Но интернет-пользователи горой встали на защиту троицы: в соцсетях поклонники сестер восторгаются их красотой и решимостью...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

ПЕТИЦИЮ ПОДПИСАЛИ 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В интернете тема семьи Хачатурян - тренд № 1. Например, в Твиттере запущен флешмоб #трисестры, цель которого - добиться амнистии. Параллельно на сайте change.org опубликована петиция в поддержку Крестины, Ангелины и Марии. Их оправдывают: мол, папаша-тиран совсем их затравил - бил, не пускал из дома и, возможно, заставлял ублажать его сексуально.

- Когда люди защищаются от насилия и просто пытаются выжить, их наказывают по всей строгости. А самим насильникам все сходит с рук, - пишет автор петиции. - Девочки оборонялись. Выбора у них не было: либо он их убьет, либо они его.

За неделю обращение подписали 14 тысяч человек, и их число растет. Увеличивается и количество групп в поддержку сестер Хачатурян. У самой популярной из них ВКонтакте свыше 6000 подписчиков. Целыми днями здесь постят фото девушек и все последние новости. Под каждой заметкой - длинные «хвосты» обсуждений.

Увеличивается и количество групп в поддержку сестер Хачатурян.

«КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ, ЗАВАЛИЛИ ПАПУ»

Более половины состоящих в группе - люди старше 25 лет. Cоздала сообщество психолог Дарья Милецкая. По ее словам, цель - привлечь внимание к проблеме.

- Основная часть подписчиков - замужние женщины, матери, - рассказывает Дарья. - Многим просто стало страшно, что дети могут вот так убить родителей. Все обсуждают красивую обертку семьи Хачатурян и то, что под ней скрывалось. Мне в личку пишут такие же девочки-подростки, делятся, как над ними измываются отцы. И как больно, когда никто вокруг не верит, что глава семьи тиран.

Градус обсуждений в группе зашкаливает:

- Правильно сделали. Сама бы его уничтожила...

- Вот судьба у девок! Всю жизнь на тычках и подзатыльниках. Еще и виноватыми остались. За что?

- Крутые девчонки, завалили папу и стали звездами!

Получается, дочери, убившие отца, - образец для подражания?

- Примерно 60% комментаторов их поддерживают. Но я не думаю, что кто-то хочет стать как сестры Хачатурян, - рассуждает психолог. - Все-таки они не несли никакой особенной идеологии. Например, хабаровские живодерки (в 2016 году две 17-летние убивали животных. - Ред.), смогли стать примером для садистов. Но тут другие, вынужденные обстоятельства.

Петицию подписали уже 14 тысяч человек

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«В сети мы становимся другими людьми»

Врач-психотерапевт высшей категории Алексанр Федорович так объясняет популярность в соцсетях групп о сестрах Хачатурян:

- Когда человек читает книгу или смотрит фильм, он вольно или невольно отождествляет себя с персонажами произведения. То же происходит и здесь. Люди подсознательно примеряют эту ситуацию на себя, свою семью. В соцсетях немало комментариев, которые оправдывают убийство отца, кто-то считает сестер Хачатурян героинями. Но понимаете, соцсети - это место, где мы привыкли высказывать любые мысли, не боясь осуждения.

По работе я не раз беседовал с людьми, которые в интернете могли написать тако-о-е… Уверяю: один и тот же человек в реальной жизни и человек в сети - это большая разница. В истории сестер Хачатурян для многих срабатывает внешний образ: симпатичные девчонки, а папа, негодяй, запрещал им встречаться с парнями, веселиться... Но я не думаю, что у сестер могут быть реальные последователи. Для людей участие в истории через комментарии в соцсетях - это как компьютерная игра или, например, реалити-шоу. Интернет привнес этот азарт в нашу жизнь, сделал его частью реальности.

При этом в соцсетях есть и фан-клубы реальных маньяков и убийц (См. «За гранью» - Авт.). Кто-то из подписчиков, конечно, нездоров. Но основная часть «населения» этих групп занимается буллингом (задирание в сети других членов общества. - Авт.) и троллингом (провокация эмоций других людей через эпатаж). Это тоже веяние нового времени.

ЗА ГРАНЬЮ

Фан-клубы маньяков и убийц

Одна из самых активных групп в соцсетях (около 3000 подписчиков) посвящена битцевскому маньяку Александру Пичушкину, который убил 49 человек. Завсегдатаи паблика называют этого монстра по-домашнему - Сашей, делятся друг с другом его интервью из-за решетки, обсуждают новые публикации.

Есть группа и про кумира Пичушкина - ростовского потрошителя Андрея Чикатило (более 1500 подписчиков). В день рождения убийцы, на счету которого 53 жертвы, члены сообщества публикуют иконы с лицом маньяка, а в комментариях смакуют ужасы его преступлений.

У группы, посвященной школьному стрелку Сергею Гордееву (в 2014 году десятиклассник застрелил учителя и полицейского) около 1400 подписчиков. И здесь полно комментов, в которых Гордеева хвалят: все правильно сделал!

В январе 2017 года студент Бауманки Артем Исхаков зверски убил и изнасиловал свою соседку по съемной квартире Таню Страхову. А потом покончил с собой. В соцсетях есть сразу несколько групп, посвященных убийце и его жертве. В самой крупной состоит более 2,5 тысячи человек. Фото Исхакова, Страховой и записи из их дневников до сих пор публикуются почти каждый день. В комментариях - ад: глум над мертвыми студентами и «ржака».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестры Хачатурян, убившие своего отца, в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах (подробности)

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Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

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