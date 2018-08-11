2018-08-11T01:52:57+03:00
Звезды

Муж Ани Лорак впервые прокомментировал скандал с изменой: «Вы не знаете даже половины»

Поклонники певицы называют Мурата Налчаджиоглу бабником и альфонсом
Ирина СУХАНОВА
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Пока Ани Лорак работала, ее муж Мурат проводил время в компании модели Яны Беляевой.Пока Ани Лорак работала, ее муж Мурат проводил время в компании модели Яны Беляевой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Уже две недели Ани Лорак хранит молчание по поводу скандала с изменой мужа: после того, как турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу застукали в караоке-клубе с любовницей, и эти папарационные снимки появились в СМИ, артистка замкнулась и никак не комментирует ситуацию. Молчит и Мурат, отказываясь общаться с журналистами. Однако в Инстаграме мужа звезды появилась многозначительная запись – первый публичный комментарий, который он сделал после того, как вскрылись его походы налево.

- Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня, - написал мужчина в Stories Instagram. Глубокомысленную запись он сопроводил романтической картинкой человека, стоящего на фоне моря.

Поклонники певицы возмущаются – мол, пока Ани страдает, но продолжает работать, чтобы пополнить бюджет семьи, Мурат праздный образ жизни и живет за ее счет. Напомним, мужа популярной исполнительницы сфотографировали в киевском караоке-клубе в объятиях привлекательной шатенки. Украинские СМИ выяснили: девушку зовут Яна Беляева. Она тусовщица и прожигательница жизни. Свиданиями в караоке дело не ограничилось: Мурат снимал для подруги квартиру, причем на деньги своей жены – ведь весь его бизнес построен на средства Лорак. Бизнесмен даже оплатил своей подруге несколько пластических операций. По словам знакомых Лорак, Мурат давно не верен своей половинке. Красавец турок начал гулять практически сразу после того, как женился на Каролине (это настоящее имя артистки).

Как уверяют украинские СМИ, Яна сделала несколько пластических операций на деньги мужа певицы Мурата Налчаджиоглу. Фото: Facebook.

Как уверяют украинские СМИ, Яна сделала несколько пластических операций на деньги мужа певицы Мурата Налчаджиоглу. Фото: Facebook.

Пользователи Инстаграма заметили, что Ани в последнее время ходит без обручального кольца. Сразу после разразившегося скандала певица взяла тайм-аут и вместе с семилетней дочкой Софией улетела в Иерусалим. Но короткие каникулы закончились, и Лорак вернулась к работе – на днях она дала концерт в Геленджике.

- Сцена и есть моя жизнь, - написала она на своей страничке.

anilorakanilorak
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Тем временем, 26-летняя тусовщица Яна Беляева, с которой застали Мурата, неожиданно прославилась. Девушка вышла в финал конкурса «Мисс Украина-Вселенная 2018». Официально Яна Беляева зарабатывает на жизнь продажей брендовых вещей, а в свободное от торговли время занимается модельным бизнесом и посещением светских тусовок. О том, что она вышла в финал конкурса красоты, девушка сообщила на своей странице в Facebook:

- Ну что ребят, интрига окончена. Я финалистка главного конкурса Украины «Мисс Украина-Вселенная 2018». Буду представлять наш родной город Киев.

Муж звезды веселился в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой. Фото: Инстаграм.

Муж звезды веселился в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой. Фото: Инстаграм.

Финал конкурса пройдет в Киеве 14 августа. К слову, в рамках отборочного тура всем участницам задавали один и тот же вопрос: «Что для вас значит любовь?». Яна Беляева ответила на это «домашнее задание» романтичной фразой:

- Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное – любовь к своим родным и близким, - заявила она.

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