Звездопад Персеиды в ночь с 12 на 13 августа: удивительное явление на фотографиях со всего мира

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-13T17:12:30+03:00

Астрономы и просто ценители звездного неба в ночь с 12 на 13 августа наблюдали максимум метеорного потока Персеиды [фото, видео]

В ночь с 12 на 13 августа 2018 года жители планеты могли наблюдать один из самых ярких звездопадов Персеиды - метеорного потока, ежегодно появляющегося в последний месяц лета со стороны созвездия Персея. Поток был очень плотным - до 100 метеоров в минуту!

Чтобы увидеть потоки метеоров, людям не требуются телескопы. Сгорающие частицы проникают в атмосферу Земли и ярко в ней сгорают.

Наблюдение за метеоритным дождем в австрийских Альпах.Фото: REUTERS

Предыстория потока интересна - он ​​возник из кометы Свифта-Таттла, открытой в 1862 году. При диаметре более 26 километров комета является одним из крупнейших известных объектов, которые периодически посещают околоземное пространство. Она имеет орбитальный период в 133 года и последний раз посещала атмосферу Земли в 1992 году. Ученые считают, что метеоры Персеиды, которые были видны на небе, производились кометой Свифта-Таттла около 25 тысяч лет назад. Поэтому каждая падающая звезда является крошечным посланником, созданным задолго до того, как люди придумали алфавит.

Для наблюдения за "звездопадом" желающим не понадобились специальные приборы.Фото: REUTERS

Любопытно, что о Персеидах говорится еще в источниках Древнего Китая, Японии и Кореи. А в Европе метеорный поток называли “Слезы святого Лаврентия”, так как праздник в честь этого святого, сожженного заживо, выпадает на самый активный период явления. Официально же первооткрывателем звездопада Персеиды считается бельгийский математик, астроном и метеоролог Адольф Кетеле, сообщивший о своих наблюдениях в 1835 году.

Метеоритный дождь в Премнице, Германия.Фото: REUTERS

“Поскольку метеоритный дождь Персеиды виден в летнее время, он позволяет нам наслаждаться явлением вместе с семьей и друзьями, собранными в саду или в близлежащем парке. В отличие от метеоритного дождя Геминидов, который происходит в декабре, когда слишком холодно или сложно выходить на улицу для людей, которые живут в северных широтах”, - отметила голландский астроном Регина Рудавска.

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