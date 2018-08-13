2018-08-13T17:12:30+03:00
Наука

Звездопад Персеиды в ночь с 12 на 13 августа: удивительное явление на фотографиях со всего мира

Астрономы и просто ценители звездного неба в ночь с 12 на 13 августа наблюдали максимум метеорного потока Персеиды [фото, видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
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Жителям Мальты повезло с погодой - астрономическое явление предстало перед ними во всей красе.Жителям Мальты повезло с погодой - астрономическое явление предстало перед ними во всей красе.Фото: REUTERS

В ночь с 12 на 13 августа 2018 года жители планеты могли наблюдать один из самых ярких звездопадов Персеиды - метеорного потока, ежегодно появляющегося в последний месяц лета со стороны созвездия Персея. Поток был очень плотным - до 100 метеоров в минуту!

Чтобы увидеть потоки метеоров, людям не требуются телескопы. Сгорающие частицы проникают в атмосферу Земли и ярко в ней сгорают.

Наблюдение за метеоритным дождем в австрийских Альпах. Фото: REUTERS

Наблюдение за метеоритным дождем в австрийских Альпах.Фото: REUTERS

Предыстория потока интересна - он ​​возник из кометы Свифта-Таттла, открытой в 1862 году. При диаметре более 26 километров комета является одним из крупнейших известных объектов, которые периодически посещают околоземное пространство. Она имеет орбитальный период в 133 года и последний раз посещала атмосферу Земли в 1992 году. Ученые считают, что метеоры Персеиды, которые были видны на небе, производились кометой Свифта-Таттла около 25 тысяч лет назад. Поэтому каждая падающая звезда является крошечным посланником, созданным задолго до того, как люди придумали алфавит.

Для наблюдения за "звездопадом" желающим не понадобились специальные приборы. Фото: REUTERS

Для наблюдения за "звездопадом" желающим не понадобились специальные приборы.Фото: REUTERS

Любопытно, что о Персеидах говорится еще в источниках Древнего Китая, Японии и Кореи. А в Европе метеорный поток называли “Слезы святого Лаврентия”, так как праздник в честь этого святого, сожженного заживо, выпадает на самый активный период явления. Официально же первооткрывателем звездопада Персеиды считается бельгийский математик, астроном и метеоролог Адольф Кетеле, сообщивший о своих наблюдениях в 1835 году.

Метеоритный дождь в Премнице, Германия. Фото: REUTERS

Метеоритный дождь в Премнице, Германия.Фото: REUTERS

“Поскольку метеоритный дождь Персеиды виден в летнее время, он позволяет нам наслаждаться явлением вместе с семьей и друзьями, собранными в саду или в близлежащем парке. В отличие от метеоритного дождя Геминидов, который происходит в декабре, когда слишком холодно или сложно выходить на улицу для людей, которые живут в северных широтах”, - отметила голландский астроном Регина Рудавска.

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Звездопад года.

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