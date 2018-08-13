Юрий Лоза о заявлении Вайкуле: Как мы можем судить жителя другой страны

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-13T17:31:16+03:00

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На пресс-конференции в Одессе любимая в России латвийская певица на вопрос о возможной поездке в Крым ответила: «Я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду. Нам запрещено. Нам, европейцам».

Затем, в программе «Время покажет», которая вышла в эфир 13 августа, на прямой связи со студией артистка, узнав о том, что ее слова вызвали резонанс, искренне удивилась:

«Почему? Когда загорается красный свет, мы же стоим — так положено. И почему это вызывает какую-то… Вообще, почему мы это обсуждаем? Мне дали Орден Дружбы народов, наверное, не просто так. Можете проверить все мои интервью - всю жизнь я говорю только о любви, что мы все должны дружить. У меня много друзей в разных странах бывшего СССР и они всегда останутся там. Мне странно такое отношение. Я не понимаю, разве я сказала что-то плохое? «Евросоюзом» запрещено работать в Крыму. И что я могу поделать? Я законопослушный человек. Как мне быть? Мое жизненное кредо — не врать. Когда мне задают вопросы, я прямо отвечаю. Никто на этой пресс-конференции почему-то не нашел, что я ходила к президенту и министру иностранных дел Латвии, когда я просила отменить «черные списки», - ответила Лайма Вайкуле.

Мы спросили у российского артиста Юрия Лозы, что он думает по поводу того, что на латвийскую артистку обрушился шквал критики.

- Она житель какой страны? У нее прописка какая? Латвийская. У нее там бизнес, у нее там дом, у нее там собственный фестиваль, друзья, определенное отношение к собственному правительству, к собственность стране. Должна она это учитывать? Должна, - говорит музыкант. - Как мы можем вообще судить жителя другой страны? Я понимаю, была бы она россиянкой. Она — жительница Латвии. Он совершенно по-другому видит это мир. Пускай как хочет, так и думает.

- Украинцев же критикуют, почему нельзя латвийку?

- Они рассуждают с точки зрения украинцев, мы рассуждаем с точки зрения русских. Представьте, я бы отказался ехать в город Львов, потому что, допустим, там проходят парады. И меня бы осудили украинцы. Я бы как должен был реагировать? Ну не хочу я туда ехать, потому что не хочу портить отношения с собственным народом. Если я поеду, я их испорчу. Также и она. Она не хочет ехать в Крым. Зачем ей сейчас портить отношения с собственным правительством? Почему она должна вести себя не как житель Латвии, а как житель России?

- Понятно, это абсолютно невыгодно.

- Рыба ищет где глубже, человек — где лучше. Она не придумывает, она говорит как есть. Это ее право. Давайте сейчас канадцев осуждать, которые куда-то поехали или нет. Она должна жить по законам своей страны. Мы не можем осуждать жителей других стран. Это панславизм какой-то уже. Она же не славянка. Она другого вероисповедания, у нее родной язык другой. Она говорит: «Не хочу ехать в Крым». Она же говорит, что Крым не ваш. Она не выдвигает политических лозунгов. Это мнение конкретного человека, жителя другой страны. Она перевела свои мысли на русский. Вообще, мы должны быть ей благодарны, что она, жительница другой страны, говорящая на другом языке, так хорошо говорит на русском. Молодец! Похвалить ее за это! Некоторые латыши не хотят говорить по-русски. А она говорит. И поет. Что не так?

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