Сатанист из Кондопоги планировал поджог церкви две недели

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-13T22:12:41+03:00

В здании старой птицефабрики, где Антон проводил свои обряды. ФОТО Анна МАТАСОВА

Наш корреспондент Евгения Коробкова узнала, что бензин для поджога пятнадцатилетний Герострат выменял на колонки [фото, видео]

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Общение с местными жителями добавило штрихов к портрету 15-летнего Антона (имя поджигателя изменено).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664180" frameborder="0"></iframe> Логово сатанистов в Кондопоге.Пентаграммы, снадобья, перевёрнутый крест с цифрами 666... Школьник, который сжёг в Карелии церковь 18-го века, обустроил на заброшенной птицеферме настоящее логово сатанистов.

Местные жители рассказали, что бензин поджигатель раздобыл за две недели до совершения преступления. Пятилитровую канистру Антон получил у друга в обмен на аудиоколонку. До нужного момента он хранил бензин в схроне на заброшенной птицеферме. Там, где долгое время трудилась его бабушка.

Тайный схорон, где Антон прятал канистру с бензином и таблетки снотворного. ФОТО Анна МАТАСОВА

Бутылка с квасом, в которой он растворил сильнодействующий препарат. ФОТО Анна МАТАСОВА

О том, что поджигателем может быть именно Антон, первой заподозрила продавщица магазина Татьяна Глухова. Местные дети часто приходили за покупками и откровенничали с женщиной. Был среди покупателей и Антон.

- Он ходил в чёрном, но кого сейчас удивишь чёрной одеждой, - говорит женщина. - Всегда носил капюшон. Был маленький, щуплый и скрытный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664124" frameborder="0"></iframe> Церковь спалил сатанист.Школьник сжёг уникальную Успенскую церковь в Кондопоге. А как ты провёл лето?

Женщина знала о странном увлечении Антон. Мальчик проводил странные ритуалы на кладбище в окружении свечей и кусков мяса.

- Мы говорили бабушке. Она нормальная женщина. Но кто поверит, что ее ребёнок делает такое, - говорит женщина.

Односельчанин поджигателя с найденным сатанинским символом - перевернутым крестом. ФОТО Анна МАТАСОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664135" frameborder="0"></iframe> Соседи - о сатанисте, спалившем Успенскую церковь.«Это я принёс жертвоприношение!» - соседи рассказали, как подросток-сатанист объяснил, зачем сжёг церковь 18 века.

Друзья Антона и его двоюродный брат рассказывают о том, что Антон имел свой зал для магических ритуалов. В этот зал он водил односельчан. Антон расписал здание птицефермы надписями «Бога нет» и Ave Satana, а на полу нарисовал солью звезду.

- Незадолго до поджога Антон приводил нас сюда. Показывал бокалы, которые принёс, сказал, что они для крови. Человеческой, - рассказывает Илья, троюродный брат задержанного.

Односельчане Антона. Один из запечатленных на фото мальчиков последний видел его перед поджогом. Утром Антон был у него дома и сидел в интернете, после чего пошел поджигать церковь. ФОТО Анна МАТАСОВА

Перед друзьями Антон хвастался, что у себя в Петрозаводске он пил кровь у убитой курицы.

Мальчишки из села называют Антона странным. По их словам, он неоднократно угрожал им ножом и уговаривал вступить в его секту.

- Одна девочка хотела, но мы ее отговорили. В своей секте он состоял один. Он придумал себе имя «сердцеед», - рассказали друзья.

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