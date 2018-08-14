"Передо мной в пропасть падали машины": Очевидец рассказал об обрушении моста в Генуе

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-14T20:14:00+03:00

Мост смерти в Генуе. Старый виадук чинили давно и, похоже, безрезультатно. Более двадцати автомобилей с людьми находились на мосту Маранди в Италии в момент его обрушения

Наш собкор оказалась неподалеку от места трагедии, которая унесла три десятка жизней [фото, видео]

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В Генуе спасатели продолжают работать на месте крушения автомобильного моста Моранди. По последним данным число жертв достигло 35 человек - и эта печальная цифра еще будет, скорее всего, увеличиваться. Спасатели достают из-под обломков все новые автомобили и разбирают завалы в домах, на которых обрушился мост.

Одна из рухнувших опор моста в Генуе.Фото: REUTERS

Через несколько часов после обрушения спасатели обнаружили 35 тел погибших.Фото: REUTERS

Рядом с местом трагических событий оказалась наш собкор Татьяна Огнева-Сальвони.

- В полдень мы как раз приехали в городок Варацце, совсем неподалёку от Генуи. Пошли на местный рынок за едой к обеду и увидели как все взбудоражены, слушают радио, новости и обсуждают их. Так мы узнали чудовищную новость. По радио тогда говорили что пока официальные данные — 11 жертв, вскоре цифра возросла до 20 и продолжает расти. Ведь мост в этот момент был полон автомобилей.

Застывший грузовик, чудом избежавший падения.Фото: REUTERS

Сегодня канун праздника Феррагосто, официальное начало отпусков, и все итальянцы куда-то уезжают на побережье. А этот мост к тому же единственная артерия, соединяющая «большую землю» с ближайшими пляжами.

Момент падения моста в Генуе.

Один водитель грузовика, который чудом спасся, рассказывал в шоке, как перед ним в пропасть с моста падали машины. Сам он физически не пострадал, но очевидно, что получил моральную и психологическую травму. Как и вся Генуя!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664296" frameborder="0"></iframe> Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Помимо всего прочего это еще и огромный удар по туристической индустрии города. К тому же о том, что это может случиться, оказывается, говорили уже давно. Три года назад даже подавали в суд на компанию застройщика. В конструкции моста было найдено много нарушений, которые должны были исправить. Какие-то работы проводились, но, видимо, не были доведены до конца в должном объёме. В результате произошла эта трагедия.

Так выглядел мост до обрушения.Фото: Google

Завтра во всей Италии объявлен национальный траур, отменены традиционные фейерверки в честь праздника.

В Генуе обрушился автомобильный мост.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664312" frameborder="0"></iframe> Обрушения моста в Генуе: съемка с вертолета.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

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