Роскошная жизнь молодой пассии Петросяна: Шубка на миллион и сумки за 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-16T01:17:49+03:00

На Татьяне полупальто из натуральной норки. Цена таких изделий начинается от 100 000 рублей и более. Фото: Соцсети

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Поклонники «Кривого зеркала» еще несколько лет назад заподозрили, что Татьяна Брухунова стала виновницей разлада в знаменитой супружеской паре Петросяна и Степаненко. Очень уж быстро Евгений Ваганович повысил сисадмина своего сайта до должности директора театра и своей личной помощницы.Только ленивый не обратил внимания, как провинциалка из Тулы, попав в окружение артиста, превратилась из серой мышки в стильную леди.

- Я видела эту особу с Евгением Вагановичем в Ялте. Они гуляли с Татьяной по набережной, - пишет на сайте «Кривого зеркала» одна из поклонниц юмориста. - К Петросяну было нереально пробиться. Его обступили со всех сторон. Татьяна была очень надменна, в больших черных очках и шляпе...

На фотографиях 29-летней Брухуновой в соцсетях видно, что в гардеробе девушки появились дорогие сумки (см. фото). Не одна, не две и не три...

В руках у Татьяны - сумочка Chanel. Цена - 352 тысячи руб.Фото: Соцсети

Сумочка Dior. Цена - 261 500 руб.Фото: Соцсети

В коллекции помощницы Петросяна есть и клатчи от российских дизайнеров - в форме банки сгущенного молока (18 тысяч руб.)...Фото: Соцсети

...и в форме книги (25 тысяч руб.).Фото: Соцсети

Казалось бы, простой рюкзак, но тоже не из дешевых - Michael Kors за 25 тысяч руб.Фото: Соцсети

Сумка Louis Vuitton. Цена - 82 500 руб.Фото: Соцсети

Мех, да и только

Немалую долю гардероба Татьяны занимают шубы. Если судить по фото из соцсетей, их у девушки не менее пяти. О самых заметных шубах нам рассказала эксперт-товаровед, специалист по меховым изделиям Анжелика Новицкая, которой мы показали фотографии гардероба Татьяны Брухуновой.

- Такая модель из шкурок шиншиллы стоит от 800 000 рублей и довольно часто - миллион и более. Подобные шубки рассчитаны на кратковременную эксплуатацию. И носить сумку через плечо на изделиях из шиншиллы категорически нельзя, волосяной покров быстро стирается. Мех шиншиллы обладает низкими износоустойчивыми характеристиками - не больше двух сезонов.

Татьяна не бережет ценный мех. Видимо, не привыкла к роскоши и надевает поверх дорогой шубы сумку, как на обычный пуховик.Фото: Соцсети

- Полупальто изготовлено из натуральной норки, - говорит наш эксперт Анжелика Новицкая. - Как правило, такой яркий золотистый цвет получают путем обесцвечивания коричневой норки. Модель классическая, не новая, в стиле Шанель. Цена таких изделий начинается от 100 000 рублей и более.

На Татьяне полупальто из натуральной норки. Цена таких изделий начинается от 100 000 рублей и более.Фото: Соцсети

ДОСЛОВНО

Масса людей обрушилась на Виталину - за что?

Герои этой истории комментируют ситуацию скупо. «Главное - не нанести урон творческому союзу», - отозвался о разрыве с женой Петросян. «Развод - дело житейское», - сообщила журналистам Степаненко. Татьяна Брухунова и вовсе отказывается от любых комментариев. Во всяком случае пока.

Однако раньше, еще до того как новость о разводе всколыхнула СМИ, на своем сайте Евгений Ваганович не раз отвечал на вопросы своих поклонников. Публикуем некоторые из ответов, которые сегодня проливают некоторый свет на семейный скандал.

О моде и стиле

«У меня есть стилист, который ориентирует меня в мире сегодняшних трендов (видимо, речь о Татьяне Брухуновой. - Ред.). Но, надо сказать, что я всегда тяготел к элегантному стилю, и даже в 60-х годах был в чем-то законодателем моды. Костюмы, которые я шил, потом повторяли не только артисты, но и модники тех лет.

Для кого-то это (красивая модная одежда. - Ред.) может являться предметом вдохновения. Человек увидел look из люксовых вещей, вдохновился идеей комплекта и, придя в бюджетный масс-маркет, смог собрать для себя стильный, но при этом выгодный комплект одежды. Красивую жизнь на экране тоже необходимо показывать, потому что некоторые люди в таких случаях, говорят: «Так не живем, но хотя бы посмотрим...»

О богатстве

«Артист, которому люди доверяют, относятся, можно сказать, как к родному человеку, не должен кичиться и демонстрировать, как он богато живет. У людей, которые не могут себе такого позволить, это может вызвать раздражение. А уж когда кичатся своей роскошной жизнью какие-то «мокрожопки», «парвенюшки» (парвеню - по-французски «выскочка». - Ред.), это выглядит карикатурно и даже смешно. Вспомните Мольера - «Мещанина во дворянстве». Все уже было...»

«Главное - не нанести урон творческому союзу», - отозвался о разрыве с женой Петросян.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об изменах

- Какими качествами должна обладать современная женщина?

- На вопрос отвечает анекдот: жена - это повар, посудомойка, техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог, любовница... А муж устает на работе...

- Как вы думаете, кто легче прощает - женщины или мужчины?

- Вы, очевидно, имеете в виду супружеские измены. Как говорится, она никогда не простила бы ему очередную измену, но все испортила новая норковая шубка.

О возрасте

- Александр Ширвиндт говорит, что его очень угнетает процесс старения... А вас?

- Никак не угнетает. Я абсолютно не чувствую себя старым. Не знаю, как мой организм, но у меня внутреннее впечатление, что мне лет 45.

О неравном браке

- Завершился шумный развод Армена Джигарханяна. Какой вам виделась эта пара?

- Мне эта пара виделась очень хорошо. И то, что произошло, мне кажется большой многозначной трагедией. Несколько лет назад мы сидели на одном празднестве за столом, и я сказал Армену Борисовичу и Виталине: «Друзья! Как же мне приятно вас видеть вдвоем! Вы так с любовью смотрите друг на друга, что становится тепло на душе. Спасибо тебе, Виталина, за то, что ты всячески помогаешь ему. Береги его. Будьте счастливы...»

И куда ушли события? Масса людей обрушилась на нее, позвольте узнать, за что? За то, что она на протяжении девяти лет после тяжелого инсульта выводила его из последствий этой болезни? Я, конечно, не знаю всех деталей, поэтому не берусь судить, но что-то здесь не то.

И в результате мы видим, чем с шумом и позором для всех участников этих диспутов это кончилось. Старый больной человек остался в одиночестве. Ему нужно вовремя делать уколы, принимать лекарства, за ним необходим глаз да глаз близкого человека. Даже его сестра говорит об этом, приняв полностью сторону Виталины. Хочется спросить всех, кто был причастен к этому кошмару: и что теперь? Теперь - трагедия. И никто не будет нести за нее ответственности.

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