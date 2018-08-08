Настоящая причина развода Петросяна и Степаненко: Новая пассия юмориста урезала доходы его законной супруги

СЕГОДНЯ 02:30 2018-08-08T02:52:14+03:00

Друзья юмориста считали 29-летнюю Татьяну Брухунову серой мышкой, пока она не проявила деловую хватку, это и стало причиной развода Петросяна и Степаненко [видео]

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Слухи о том, что у 72-летнего Евгения Вагановича разладились отношения с 65-летней супругой, ходили давно. Но все вопросы на эту тему артист жестко пресекал. И вот наконец стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся и делят совместно нажитое за 32 года брака имущество. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 млрд. рублей. Елена Степаненко претендует на 80 процентов этой суммы. Петросян в ответном иске предлагает поделить имущество 50 на 50.

Муза на 42 года моложе

Поклонников Степаненко и Петросян уже разделили - выступают порознь. Недавно они приняли участие в фестивале «Юморина» в Сочи, но попросили составить график так, чтобы не пересекаться. Два дня подряд выступал Петросян, следующие два дня - Степаненко. По словам очевидцев, экс-супруги здороваются друг с другом холодно и почти не разговаривают.

- Я общался с Леной Степаненко на «Юморине», она цветет, по внешнему виду совсем не горюет. Развод идет ей на пользу, - рассказал «КП» юморист Анатолий Трушкин.

Говорят, Елена Григорьевна все же болезненно пережила разрыв, хотя вида и не показывала. Потом взяла себя в руки, похудела на 46 кг, работает, следит за собой. Петросян тоже расцвел и, похоже, уже строит планы на будущее.

Виновницей развода юмористов называют личную помощницу Петросяна Татьяну Брухунову. Ей 29 лет, она родом из Тулы. Десять лет назад девушка приехала учиться в Москву по специальности «арт-директор». Пришла на практику в Театр Петросяна. После института Евгений Ваганович пригласил ее работать своим директором. Сейчас Петросян называет Татьяну правой рукой и проводит с ней много времени.

- Таня поначалу была такая Золушка, серая мышка, скромно одетая, в очках, - рассказала «КП» сотрудница офиса Петросяна. - Но она заядлая театралка, увлечена искусством, книголюб. Ответственная, за годы доказала Петросяну свою преданность. Всю свою жизнь посвящает ему. Недавно хвалилась, что Евгений Ваганович одел ее с ног до головы. Петросян вообще любит красивую одежду, аксессуары и не экономит на гардеробе.

«Чувствую себя, как юноша»

О том, как разгорался роман юмориста и его молодой помощницы, «Комсомолке» рассказал писатель-сатирик Леонид Французов, автор многих монологов и интермедий Петросяна.

- Я больше 20 лет работал с Петросяном и Степаненко, мы дружили домами, - говорит Французов. - Но прошлым летом, когда мы с Петросяном встретились в Музее Бахрушина по делу, Женя пришел со своей помощницей Таней Брухуновой. Молодая девочка, в очках, мне она показалась какой-то невзрачной. Но кто знает, чем женщина может привлечь! Вскоре после нашей встречи в сентябре прошлого года мне сказали, что Петросян со Степаненко разошлись. И вроде как из-за той помощницы.

Евгений Ваганович не так давно сделал в Израиле несколько операций на сердце. Я переживал за него. После второй операции он мне сказал: «Я сейчас чувствую себя, как юноша 18 лет». Ну, думаю, понятно: молодая помощница, с ней он воспрял.

- Вы допускаете, что Петросян еще раз женится?

- А чего ж такого, может. Другое дело, если он зарегистрируется, ему опять придется потом делить имущество, которое останется от дележки со Степаненко. А делить там столько! Он мне как-то сказал, что сам не помнит, сколько у него квартир.

«К ней очередь выстроится из молодых»

- Елене сейчас тоже придется как-то устраивать свою жизнь. Женщине в возрасте сложнее найти человека…

- Степаненко-то?! Да ничего ей не сложно. Она обаятельная, контактная, раскованная, искренняя. Очередь выстроится из молодых, чтобы быть со Степаненко! Тем более она так похудела. Она самодостаточная и как актриса, и как женщина. Публика ее любит. Иногда ей надоедало работать, переживать перед каждым выступлением... Она при мне Петросяну говорила: «Женечка, давай я буду дома сидеть. Ты будешь работать, а я буду тебе долму делать». Он протестовал: «Нет! Что ты говоришь, прекрати!» Она всегда была украшением его шоу. И ему было обидно, когда она говорила, что по каким-то причинам не будет выступать. Жалел, что у нее нет его амбиций. Он требует, чтобы люди по полной выкладывались.

Степаненко часто спорила с Женей до хрипоты. А его нынешняя помощница Таня ему в рот смотрит, слушает. Женя любит, когда ему внимают, возможно, сейчас он купается в этом…

- Степаненко его ревновала?

- Нет. Сцен ревности никогда ему не закатывала. Женя любит красивых девушек. Но Лена к этому спокойно относилась. Никто со свечкой не стоял, но, если Женя какую-то красивую женщину обнял, потрогал за места, которые он любит, Лена не воспринимала это как предательство. Ведь он всегда домой возвращался. В данной ситуации, видимо, бес в ребро. В любом случае они прожили хорошую семейную жизнь. Единственное, у них не было общих детей, из-за чего Лена немного комплексовала. Но она никогда не ревновала его к дочке от первого брака. Когда его дочь из Америки приезжала, Лена всегда приветливо ее встречала.

Степаненко взяла себя в руки и похудела на 46 кг. Фото: Владимир БЕРТОВ/Интерпресс/TASS, crocus-hall.ru

СПРАВКА «КП»

У Петросяна за плечами четыре брака. Первая жена - младшая сестра балерины Викторины Кригер (имя этой женщины в СМИ не всплывало). От этого брака у юмориста есть дочь Викторина Петросянц (продюсер кино и телевидения) и внуки Андрей и Марк.

Второй женой артиста стала Анна Козловская, дочь знаменитого оперного певца Ивана Козловского. Брак продлился всего полтора года - Анна встретила красавца грека, страстно влюбилась и бросила Петросяна.

Третья жена - Людмила, искусствовед.

Четвертая жена - Елена Степаненко, они познакомились в 1979 году, а поженились в 1986-м.

ЧТО БУДУТ ДЕЛИТЬ

В собственности пары 10 квартир

Степаненко сейчас живет в самой большой (512 кв. метров) и самой ценной из них, в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, по соседству со скандально знаменитой осужденной экс-фигуранткой «Оборонсервиса» Евгенией Васильевой.

Три квартиры в Сеченовском переулке (первая - площадью 138,7 кв. м, вторая - 92,28 кв. м, третья - 32,3 кв. м), одна из которых переоборудована под офис Петросяна.

Квартира на Ростовской набережной в знаменитом полукруглом доме архитекторов, построенном по проекту Щусева.

В центре, на Покровке Петросян купил квартиру и взял в аренду землю, собираясь там построить музей юмора. Однако пока отложил проект.

Квартира в Большом Кондратьевском переулке.

В Сочи супруги купили сразу три квартиры, объединив их в большие апартаменты.

У супругов есть дача площадью 380 кв. м на участке в 30 соток в поселке Жаворонки в Подмосковье.

Еще одна дача в Люберцах оформлена на Степаненко.

Также супруги владеют шестью машино-местами в Москве и несколькими автомобилями, включая джип «Лексус».

Делить супругам придется и внушительную коллекцию антиквариата. Евгений Ваганович - страстный коллекционер старинных книг, юмористических журналов (1800-х годов). Вместе со Степаненко они посещали антикварные салоны и скупали редкие вещицы и картины - в его собрании, например, есть подлинник Поленова. Елена же питает слабость к старинным вазам.

Большой доход приносят авторские гонорары за демонстрацию видеозаписей номеров Петросяна и Степаненко. В суде Степаненко потребовала, чтобы авторские права достались ей, а не Петросяну.

Многие отмечают, что Татьяна Брухунова очень похожа на Елену Степаненко в молодости. Фото: J.Voropaeva/facebook.com/tatyana.burunova, instagram.com/petrosyanevgeny

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Сергей Жорин:

Елена пригрозила, что сделает из мужа «второго Джигарханяна»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна в суде, рассказал «КП», в чем суть претензий супругов друг к другу.

- Развод и раздел имущества - взаимное решение. Евгений Ваганович с Еленой Степаненко не живут семьей уже 15 лет. Они не являются мужем и женой в общепринятом смысле. Так что инициатива в общем-то давно назрела. Евгений Ваганович предлагал развестись в загсе без шума и скандалов, сохранив отношения, и дальше, возможно, вместе сотрудничать. Но Елена Григорьевна сказала, что готовится к своему юбилею (в апреле у Степаненко был бенефис. - Ред.) и чтобы мы не портили ей настроение. Мы пошли ей навстречу, ждали. Как потом выяснилось, это время Елене Григорьевне нужно было для того, чтобы собрать документы для суда...

- Супруги собирали документы по имуществу?

- Да, выписки, справки, информацию. Евгений Ваганович еще и коллекционер, собиратель антиквариата, вопрос стоял, что надо все поделить поровну. И мы спрашивали, что хочет оставить себе Елена Григорьевна. Она сказала: «Сделайте мне предложение». Мы сделали одно, потом второе, третье... Она отказалась. А потом мы узнали, что она подала иск в суд.

- Она хочет, чтобы вся коллекция антиквариата осталась ей?

- Да. Все - и культурные ценности, и весь антиквариат. Она ему уступает чуть-чуть объектов недвижимости. Остальное - тоже себе. Из всех объектов недвижимости самый ценный актив - большая квартира, она там живет и не пускает туда Евгения Вагановича, хотя у него там личные вещи и он хотел бы их забрать. Вся коллекция антиквариата находится во владении Елены Григорьевны и недоступна для Евгения Вагановича.

- Говорят, Елена Степаненко обижена тем, что у мужа появилась девушка.

- Однозначно не девушка причина развода. И не это причина расставания. Тут чисто меркантильный интерес. Это первое. Второе: а кто сказал, что у Елены Григорьевны никого нет? Есть, конечно! Кто конкретно - мы эту информацию не распространяем. Каждый из них 15 лет вел самостоятельную жизнь.

Мы подали встречный иск и просим часть объектов недвижимости разделить по одной второй доли. Кстати, юристы меня поймут: имеет значение, когда супруги прекратили семейные отношения. Мы могли бы требовать, чтобы эти 15 лет были судом выключены из времени совместно нажитого имущества, и не делить то, что было куплено за эти годы. Но и здесь Евгений Ваганович поступает благородно - сказал: ничего страшного, давайте все, что есть, поделим поровну. Ну что еще можно желать на месте Степаненко? Но, к сожалению, с той стороной у нас не было диалога. Были какие-то упреки, угрозы.

- Степаненко угрожала Петросяну?

- Говорила: «сделаю из тебя второго Джигарханяна в глазах общественности». Грозила публичным скандалом, что сейчас и происходит. Видимо, кто-то из ее окружения объяснил ей, как можно навредить Евгению Вагановичу. Есть три способа - уничтожить его репутационно, финансово, физически.

- Физически?!

- Это вполне реально, учитывая, что он человек в возрасте. Евгений Ваганович сильный, он держится. Но все равно для него вся эта история - постоянный стресс. По всем фронтам в его отношении атака, все это может сказаться на его здоровье. И тогда вообще ничего делить не надо будет, все достанется Елене Григорьевне.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Увидела в ней конкурентку в бизнесе»

Общий знакомый Петросяна и Степаненко на условиях анонимности приоткрыл некоторые секреты их развода.

- Многие считают, что иск Степаненко в суд - ее женская месть неверному мужу. Это не так, - сообщил наш источник. - Я знаю, что Степаненко и Петросян давно позволяют себе увлечения. Петросян любит молоденьких женщин. И, по моим данным, эту фаворитку, про которую сейчас все говорят (Брухунову. - Ред.), рано называть его дамой сердца, он может оказывать знаки внимания не только ей. Да и у Степаненко случаются мимолетные увлечения, о чем Ваганыч знал. В последние годы их семья напоминала мне имидж-брак. Они закрывали глаза на романы и интрижки друг друга ради общего бизнеса.

Многие годы у них был один директор на двоих - Юрий Диткович. Он был «под каблучком» у Степаненко. Вся прибыль от разной деятельности - концерты, телепередачи, гастроли - делилась поровну между Степаненко и Петросяном. Независимо от вклада каждого.

Но два года назад Диткович умер. И Петросян назначил на его место личного ассистента Брухунову. Татьяна стала и худруком Театра миниатюр под руководством Петросяна. И она, не без его согласия, перераспределила финансовые потоки. В итоге уже два года Степаненко не получает прибыль в том объеме, как раньше.

Степаненко увидела в Татьяне реального конкурента в бизнесе. Если прежде Елена знала, как именно распределялись финансы, то тут потеряла контроль. Заподозрила, что часть выручки от нее скрывают. Потому и пошла в суд. У нее есть желание отсудить 80 процентов от суммы иска (которая составляет 1,5 млрд. руб.): сюда включается половина совместно нажитой недвижимости и то, что, грубо говоря, она недополучила из доходов Петросяна. Евгений Ваганович ей предложил: мол, возьми половину недвижимости. А она возразила: за два года ты мне недоплатил половину своих доходов, не учел заграничную недвижимость и «забыл» о личных счетах. Поэтому «будет по-моему».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Адвокат Жорин: Степаненко выгоняет Петросяна из его собственной квартиры

- Сергей, как сегодня прошло судебное заседание?

- В исковом заявлении Елены Степаненко на трех листах перечислено то, что она хочет, чтобы у нее осталось, и две строчки того, что она готова отдать Петросяну. (подробности)

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