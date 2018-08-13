Петросян подозревает, что Степаненко не пускает его в квартиру, потому что спрятала от него миллионы

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-13T19:27:09+03:00

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В Хамовническом суде состоялось очередное заседание по разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

СМИ пишут, что на кону приличный куш — полтора миллиарда рублей: несколько квартир в Москве, дом в Подмосковье, банковские счета. Впрочем, адвокаты сторон эти цифры не подтверждают, мол, не уполномочены сообщать детали, процесс все-таки закрытый.

Однако некоторые скупые детали процесса все-таки известны. К примеру, Евгений Ваганович сегодня потребовал выписку со всех банковских счетов Степаненко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

— Петросян подозревает, что Степаненко где-то спрятала миллионы? — поинтересовались мы у звездного адвоката Сергея Жорина, который представляет в суде Петросяна.

— Суд удовлетворил наше ходатайство и запросил информацию о движении средств на банковских счетах Степаненко за последние пять лет. Да, у Евгения Вагановича есть сомнения в честности супруги, — подтверждает инфо Сергей Жорин. — Кто громче всех кричит: «Вор!» — тот чаще всего не безгрешен. Мы решили проверить Елену Григорьевну, хотя ни в чем ее не обвиняем. А все началось с того, что Степаненко заявила, что Евгений Ваганович якобы тайно вывел на другие счета их деньги. Сегодня пришел ответ из банка, и заявления Степаненко были опровергнуты: Петросян не выводил деньги из семейного бюджета.

Он чист перед супругой.

— Сергей, в СМИ также прошла информация, что Степаненко заявила в своем иске, что Петросян недавно купил две квартиры в Москве на третье лицо. В качестве владельца этих квартир называлась 29-летняя помощница сатирика Татьяна Брухунова (ей приписывают близкие отношения с Петросяном — Ред.). Но у Брухуновой же вроде бы пока нет никакой недвижимости в столице...

29-летняя Татьяна Брухунова всегда рядом с Евгением Вагановичем.

— В этом-то и дело. По поводу квартир это вообще полный бред.

В данный момент мы с Евгением Вагановичем прикладываем все силы, чтобы подписать досудебное соглашение, потому что в судебном порядке процесс раздела имущества может длиться очень долго.

— Степаненко до сих пор не пускает Петросяна в квартиру, где хранится его коллекция антиквариата?

— Причем квартира (речь идет об элитных метрах в Пречистенском переулке — Ред.) находится в собственности Петросяна. Елена Григорьевна не имеет права выгонять оттуда Евгения Вагановича. Однако Степаненко там живет и мужа туда не пускает. Суд давно уже выписал определение, что надо там провести опись, но Степаненко говорит, что она на гастролях и, когда вернется, пока не знает.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Адвокат Жорин: Степаненко выгоняет Петросяна из его собственной квартиры

- Сергей, как сегодня прошло судебное заседание?

- В исковом заявлении Елены Степаненко на трех листах перечислено то, что она хочет, чтобы у нее осталось, и две строчки того, что она готова отдать Петросяну. (подробности)

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