Отпуск лучше не откладывать: до конца года билеты на самолеты могут резко подорожать

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-15T13:15:55+03:00

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Авиакеросин дорожает - в грядущем декабре разница с ценой прошлого года может достичь уже 30%. Затраты топлива составляют львиную долю в расходах авиакомпаний — не меньше 40% бюджета.

- Подорожание авиакеросина может привести к росту цен на авиабилеты, — заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

По этой причине Минтранс предлагает правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо. Частично — эти примерно наполовину (22,5 млрд руб.). Иначе билеты будут стоить столько, что и пассажиров-то не останется.

- Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе, — сообщил Дитрих.

Без помощи государства авикомпаниям будет сложно компенсировать увеличившиеся топливные расходы.

- Внутренних источников у авиакомпаний немного. Это продажа допуслуг: дополнительное питание, выбор места, провоз дополнительного багажа. Но многие авиакомпании это уже реализовали, еще каких-то возможностей для повышения своей эффективности или увеличения доходов у них не осталось, — считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Напомним, что на цену билетов на зарубежные рейсы также влияет курс рубля. Стоит ему упасть — они дорожают. Стоимость авиаперевозок корректируется каждую неделю. В ночь на среду Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) пересматривает свои внутренние валютные курсы. Они зависят от курса Центрального банка (бывают немного выше). Потом пересматривают свои курсы и системы бронирования.

На прошлой неделе российская валюта подешевела. Курсы IATA с сегодняшнего дня (среда, 15 августа) тоже подросли: доллар - 68,5 руб., а евро — 78 руб. (на 8 и 6% больше, чем было на прошлой неделе, соответственно). Это означает, что на столько же теперь подорожают и зарубежные перелеты.

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