Он обычный человек: политолог объяснил, зачем Путин полетел на свадьбу главы МИДа Австрии

СЕГОДНЯ 21:14 2018-08-19T21:18:43+03:00

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До последнего немногие ожидали увидеть российского президента на семейном торжестве министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Но Путин прилетел. И даже станцевал с невестой, чем шокировал всю мировую прессу. Равнодушных к фотографиям вальсирующих политиков не осталось. Хотя и не все остались этим довольны.

УМНЫЙ ХОД

- Визит Путина в Австрию, а затем в Германию - это попытка заново открыть окно в Европу, которое Запад захлопнул, - рассказал "КП" немецкий политолог Александр Рар. - Сначала была частная встреча, а затем рабочая - это очень успешная комбинация, показывающая намерение президента России работать с Европой в любом направлении.

Приехав на свадьбу к австрийскому министру иностранных дел, Владимир Путин продемонстрировал всему миру, что он нормальный человек. Он умеет веселиться, танцевать, вести себя раскованно и непринужденно.

Думаю, он понял, что в мире, в котором мы живём, играют роль не факты, а картинки и эмоции. Вот Путин и ударил по своим врагам их же оружием. И посмотрите, как здорово все получилось. Российский лидер теперь выгодно отличается от Трампа, который со всеми разругался, всех оскорбил и обложил торговыми пошлинами.

ПОДАРКИ - ПРОДУМАННАЯ ДЕТАЛЬ

- Я думаю, что российские дипломаты и опытные эксперты по Австрии помогли президенту с выбором свадебных подарков. - уверен Рар. - Так или иначе, подарки не были роскошными или с каким-то двойным дном. Все предельно просто и по-человечески.

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