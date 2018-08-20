Что пожелал Путин на свадьбе главы МИД Австрии

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-20T15:33:41+03:00

Президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и австрийский бизнесмен Вольфганг Майлингер во время торжества по случаю церемонии бракосочетания. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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На свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль Владимир Путин сидел рядом с невестой, по правую руку. Тост президента России на немецком языке длился, как говорят гости, почти десять минут, периодически прерываясь аплодисментами. Но как выяснилось позднее, поздравление заняло всего около четырех минут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664920" frameborder="0"></iframe> Тост Владимира Путина на свадьбе Карин Кнайсль.

- Дорогие новобрачные! Дорогая госпожа Кнайсль, уважаемый господин Майлингер, уважаемые дамы и господа! Для меня это большая радость — снова посетить гостеприимную Австрию. Но что меня особенно радует, так это повод, по которому мы все собрались в живописной Штирии, зелёном сердце Австрии. Разумеется, я имею в виду торжество по случаю свадьбы Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Нет никаких сомнений, что все присутствующие в этот чудесный день разделяют ваши чувства и желают вашей новой семье счастья и благополучия. Мы со своей стороны присоединяемся к этим поздравлениям и желаем вам долгой и счастливой семейной жизни.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль танцуют на церемонии бракосочетания Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Хорошо известно, госпожа Кнайсль, вы жили в восьми странах и говорите на семи иностранных языках. Также необходимо подчеркнуть ваш живой интерес к культуре и истории России. Это удовольствие — видеть, что вы хотите узнать нашу страну во всем ее многообразии. Мы ее немножко сегодня покажем. Мы всегда рады видеть вас и вашего супруга у себя. Кроме того, в одном интервью вы сказали, что владельцы боксеров (порода собак — ред.) — я такого только что видел — ценят уют, имеют прекрасное чувство юмора и их сложно вывести из равновесия. С моей точки зрения, все эти качества необходимы для семейной жизни. А у Карин целых два боксера. В таких случаях у нас говорят: «Комментарии излишни».

Дорогие молодожёны! От всего сердца поздравляю вас с заключением брака и созданием новой семьи. В России принято желать новобрачным совет да любовь. Я с удовольствием желаю вам этого, а также много-много счастья, здоровья в вашем совместном будущем. Предлагаю поднять бокалы за ваше благополучие, чтобы ваша жизнь была радостной, - сказал Владимир Путин.

После праздничного тоста гости разразились бурными аплодисментами и стали выкрикивать по-русски «на здоровье».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664916" frameborder="0"></iframe> Танец Путина с Карин Кнайсль.

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