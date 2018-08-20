Что пожелал Путин на свадьбе главы МИД Австрии
На свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль Владимир Путин сидел рядом с невестой, по правую руку. Тост президента России на немецком языке длился, как говорят гости, почти десять минут, периодически прерываясь аплодисментами. Но как выяснилось позднее, поздравление заняло всего около четырех минут.
Тост Владимира Путина на свадьбе Карин Кнайсль.
- Дорогие новобрачные! Дорогая госпожа Кнайсль, уважаемый господин Майлингер, уважаемые дамы и господа! Для меня это большая радость — снова посетить гостеприимную Австрию. Но что меня особенно радует, так это повод, по которому мы все собрались в живописной Штирии, зелёном сердце Австрии. Разумеется, я имею в виду торжество по случаю свадьбы Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. Нет никаких сомнений, что все присутствующие в этот чудесный день разделяют ваши чувства и желают вашей новой семье счастья и благополучия. Мы со своей стороны присоединяемся к этим поздравлениям и желаем вам долгой и счастливой семейной жизни.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль танцуют на церемонии бракосочетания Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Хорошо известно, госпожа Кнайсль, вы жили в восьми странах и говорите на семи иностранных языках. Также необходимо подчеркнуть ваш живой интерес к культуре и истории России. Это удовольствие — видеть, что вы хотите узнать нашу страну во всем ее многообразии. Мы ее немножко сегодня покажем. Мы всегда рады видеть вас и вашего супруга у себя. Кроме того, в одном интервью вы сказали, что владельцы боксеров (порода собак — ред.) — я такого только что видел — ценят уют, имеют прекрасное чувство юмора и их сложно вывести из равновесия. С моей точки зрения, все эти качества необходимы для семейной жизни. А у Карин целых два боксера. В таких случаях у нас говорят: «Комментарии излишни».
Дорогие молодожёны! От всего сердца поздравляю вас с заключением брака и созданием новой семьи. В России принято желать новобрачным совет да любовь. Я с удовольствием желаю вам этого, а также много-много счастья, здоровья в вашем совместном будущем. Предлагаю поднять бокалы за ваше благополучие, чтобы ваша жизнь была радостной, - сказал Владимир Путин.
После праздничного тоста гости разразились бурными аплодисментами и стали выкрикивать по-русски «на здоровье».
Танец Путина с Карин Кнайсль.
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