Российский баянист, игравший на свадьбе, где побывал Путин: Какой был гонорар - вопрос нескромный

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-20T15:38:56+03:00

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Помимо Кубанского казачьего хора на прогремевшую на весь мир свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Владимир Путин привез и инструментальный дуэт «Баян-MIX». Именно этот коллектив в составе Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова первым выступил во время свадебных гуляний. «Комсомолка» дозвонилась основателю дуэта Сергею Войтенко и расспросила о закулисе свадьбы года.

- Как вы туда вообще попали? И каково это - играть перед такими новобрачными и такими гостями?

- Все случилось неожиданно. Предложение выступить в Гамлице поступило из Кремлевского дворца съездов (видимо, от их продесрского центра. - Ред.) за несколько дней. Мы были заняты и отменили несколько мероприятий в своем графике, так как очень хотелось выступить на этой свадьбе.

sergeyvoytenko Видео со свадьбы Карин Кнайсль

- Как подбирали репертуар?

- Исходили из вкусов гостей. Свадьба-то австрийская. Начали с «Чардаша» Монти (венгерский народный танец - это ж земли былой австро-венгреской империи. - Ред.), потом исполнили польку Штрауса «Трик-трак» и свое собственное произведение. Зрители вставали, танцевали, хлопали. Без ложной скромности скажу - мы сразу настроили свадьбу на веселый лад. Торжество было очень демократичным, хотя там собрались очень непростые люди, но в простых национальных костюмах. Все проходило на открытой площадке, что тоже задавало очень жизнерадостный тон.

- Как реагировал Владимир Путин?

- Мы старались представлять свою страну ярко. Он улыбался, хлопал, поднимал большой палец вверх и по губам было видно, что сказал: «Класс!». Потом президент подошел к нам и поблагодарил: «Ребята, как всегда, молодцы!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664922" frameborder="0"></iframe> Визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль.

- Что ели, что пили?

- Мы попробовали бесподобное белое сухое вино и национальные блюда.

- Нескромный вопрос: какой был гонорар?

- Нескромный вопрос...

- О политике с гостями говорили?

- Никаких разговоров о политике не было. Это ж свадьба!

СПРАВКА «КП»

Инструментальный дуэт «Баян-MIX» был создан в 2006 году и широко известен в России и за ее пределами. В репертуаре дуэта самарских баянистов - классические произведения в современных танцевальных аранжировках, популярные мелодии и всемирно известные хиты, есть иавторские композиции. Основатель дуэта Сергей Войтенко - организатор ежегодного международного фестиваля «Виват, баян!», лауреат премий «Шансон года», «Звезды дорожного радио», «Золотой граммофон».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664914" frameborder="0"></iframe> Выступления казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии.

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