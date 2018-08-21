Дебаты в Госдуме: Пенсия должна быть 60-70% от зарплаты

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-21T16:26:31+03:00

Кудрин рассказал, что в России продолжают работать 65% людей, вышедших на пенсию – такого нет ни в одной стране мира. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутаты, чиновники и эксперты вышли на 1 день с каникул ради общественных слушаний по предлагаемым правительством изменениям в пенсионное законодательство

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КУДРИН ОТКАЗАЛСЯ ОТ КРЕСЛА

Подобраться к Госдуме перед общественными слушаниями было не так уж и просто. У входа в парламент коммунисты развернули митинг, ощетинившийся красными флагами. Так они решили высказать свое «фи» сторонникам пенсионных изменений. Копий на этом поле сломано немало. Но и противники, и сторонники идеи правительства сходятся в одном – нынешняя пенсионная система никудышная и ее нужно менять.

Ну а в зале заседаний не было свободных мест. Участники общественных слушаний (их больше 600 человек) расселись даже на порожках между рядами. В Думу приехали и общественники, и политологи, и бизнесмены - депутатов здесь лишь треть. Правда, было одно свободное кожаное кресло в ложе для министров и экспертов.

- Алексей Леонидович, в вашей ложе осталось самое комфортное кресло. Почему-то его никто не занимает. К чему бы это? – обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин к главе Счетной палаты Алексею Кудрину. Тот лишь хитро улыбнулся в ответ, но сам на вип-кресло не пересел.

Первым слово взял министр труда Максим Топилин.

- Ключевая задача — увеличение размера пенсий с 2019 года на тысячу рублей в год. Это 12 тысяч ежегодно. И к 2024 году размер пенсий должен вырасти до 20 тысяч рублей, - сказал Топилин. - У нас в перспективе 5-10 лет никогда не будет такого удачного стечения обстоятельств. Если мы повременим, у нас уже не будет таких соотношений между выходящими на рынок труда и выходящими на пенсию. Альтернативы нет.

«МЫ ПОДОШЛИ К ЧЕРТЕ»

За ним к думской трибуне вышел Кудрин. Он рассказал, что в России продолжают работать 65% людей, вышедших на пенсию – такого нет ни в одной стране мира.

- Я сам в том возрасте, когда мои сверстники – уже пенсионеры. Пенсии низкие и недостойные. Переход от нормальной зарплаты на треть от нее – большой вызов и шок для человека, - сказал глава Счетной палаты и начал хвалить «свои» достижения. - За первые десять лет нулевых, когда я работал в правительстве, пенсии выросли в реальном выражении в три раза. И в три раза улучшился уровень жизни пенсионеров. А после 2011 года уровень жизни пенсионеров стагнировал, в последние годы - даже снижался.

По сценарию правительства, пенсии должны вырасти в реальном выражении (за вычетом инфляции) на 10% к 2024 году. Кудрин решил повысить и эту планку:

- Мы должны ставить себе цель, что бы в перспективе пенсия была 60-70% от зарплаты. Но если мы сегодня не решаем вопрос о повышении и пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели.

Только Кудрин собирался уйти с трибуны, его остановил Володин.

- Могло ли правительство пойти по иному пути? – спросил спикер Госдумы Кудрина.

- Может, и надо было темпы сделать более мягкими, сроки заранее продумать, чтобы все могли подготовиться... - признался глава Счетной палаты. Но тут же взял себя в руки: - Тогда это надо было делать 10 лет назад! Переходный период для женщин – 16 лет, для мужчин – 10. Это не моментальные изменения, шаг за шагом. Надо было делать это намного раньше. Но мы подошли к черте, когда это нужно делать обязательно. Более справедливо повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии. А после переходного периода можно вернуться к вопросу индексации пенсий работающим.

- Если ничего не менять в пенсионной системе, то число лиц пенсионного возраста к 2030 году составит треть населения нашей страны, - поддержал законопроект ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

НА 50 РАБОТЯГ 46 СТАРИКОВ

- У нас сегодня 46,5 миллионов пенсионеров. А людей, которые платят страховые взносы - 50 миллионов, - заметил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

- Из 8,3 триллионов рублей бюджета (Пенсионного фонда) взносы, которые поступают от работающих граждан, составляют только 4,8 триллиона рублей. А еще 3,3 триллиона – это субсидии из федерального бюджета. Что это значит? Это значит, что деньги из федерального бюджета, которые могли, а главное, должны были бы идти на развитие образования, здравоохранения, на инфраструктурные проекты направляются в Пенсионный фонд, - сказал зампред Госдумы Сергей Неверов. - К чему это приведет в ближайшие годы? К тому, что для сохранения выплат пенсий хотя бы на нынешнем уровне (а уж тем более, если мы говорим про индексацию) потребуется увеличивать субсидию из федерального бюджета. Пенсионная система уже сегодня не сбалансирована и это будет только усиливаться, если не предпринять мер.

КАК ЭТО БЫЛО

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