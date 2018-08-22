Рита Дакота рассказала об изменах Влада Соколовского на видео

СЕГОДНЯ 18:01 2018-08-22T18:07:34+03:00

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Ни для кого не секрет, что помимо своей концертной деятельности, семья Дакота-Соколовский неплохо зарабатывали и на своем видеоблоге, где показывали будни своей молодой и счастливой семьи. Когда две недели назад выяснилось, что счастливая семья оказалась мифом, а Влад на протяжении всей их совместной жизни изменял «фабрикантке», Рита посчитала, что вести старый блог не имеет смысла. И завела новый канал, где в первом же ролике объяснила, что она сейчас чувствует и чем будет заниматься после того, как официально будет оформлен развод.

«Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, и за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей, дальше на пару дней я слетала порыдать в Грецию. Там ко мне стало приходить осознание, я набралась смелости и написала пост. Я сделала это, потому что я честна с аудиторией», — рассказала Дакота.

Сейчас главным счастьем исполнительницы является ее дочь Мия. По словам певицы, Влад видится с ребенком два раза в неделю, но они не пересекаются. «Он приходит, когда меня нет дома. Гуляет с Мией, публикует это в Инстаграме. Их сопровождает наша няня», — призналась артистка.

Развод заставил артистку полностью поменять многие взгляды на жизнь. В ближайшее время она планирует отправиться в Индию, чтобы подумать о том, куда двигаться дальше.

«Хочу перейти на аюрведу. Буду вставать в пять утра, ложиться в десять. Посмотрим, что из этого получится. Откажусь от алкоголя, сигарет. Вообще за это время я поняла, что алкоголь — это не выход. Я пыталась, бухала неделю, но это не помогло», — заявила Дакота.

Разумеется, артистка поспешила поблагодарить многочисленных поклонников, которые все это время поддерживали ее, давали советы и не позволяли сдаваться.

При этом Рита говорит, что у нее нет ненависти по отношению к Соколовскому.

«Я не ненавижу Влада. Я точно знаю, что пройдет время, и я его прощу, отпущу эту историю, буду относиться к ней иначе. Я благодарю его за ребенка — это самый чудесный, сложный, неоднозначный и ценный опыт моей жизни. Годы, что мы были вместе с Владом, я была счастлива. Я верила в то, что это так. У меня была семья, была любовь, и это прекрасно», — рассказала Рита.

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Сейчас Рита и Влад собираются делить совместно нажитое имущество – не так давно артисты стали обладателями пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Всего за год, даже несмотря на рождение дочки, они сумели выплатить ипотеку. В мае этого года Рита радостно делилась с поклонниками в соцсетях советами, как побыстрее рассчитаться с долгами. Певица рассказывала, что они с Владом пересмотрели бюджет и отказались от многих трат. (подробности)

Рита Дакота внезапно вступилась за изменника Соколовского

Также звезда попросила поклонников не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота. Певица уже решила, что не будет препятствовать его общению с дочерью. (подробности)