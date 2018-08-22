2018-08-21T16:13:15+03:00
Общество

К молодым уходят не только артисты, юмористы и олигархи

Действительно ли в России стало нормой, когда жена намного моложе мужа?
Роман ГОЛОВАНОВ
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В студии радио "Комсомольская правда" поспорили о браках молодых девушек с пожилыми.В студии радио "Комсомольская правда" поспорили о браках молодых девушек с пожилыми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После объявления о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, виновницей которого считают 29-летнюю помощницу мэтра юмора Татьяну Брухунову, психологи отметили: в России браки с разницей в 20 - 30 лет уже не редкость. Это больше не удел артистов и олигархов. Бес в ребро бьет и других мужчин, которые хотят чувствовать себя моложе. Неужели такие браки становятся нормой? В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) новое поветрие обсудили врач-сексолог Александр ПОЛЕЕВ и депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ.

«В мире шоу-бизнеса сложно с приличием»

«КП»: - Что случилось с нашими юмористами Петросяном и Степаненко?

Милонов: - Ничего удивительного в этом нет. В мире шоу-бизнеса вообще все очень сложно с приличием. А что, разве мы знаем семейную жизнь Степаненко и Петросяна? Мы не знаем, может, Степаненко дома такая мегера, что устраивает скандал из-за разбросанных носков и не помытых кружек после чая. Мы видели их как юмористов, как творческий дуэт. С другой стороны, мы догадываемся, что 29-летняя помощница уводит из семьи 72-летнего Петросяна. Я не говорю, что это правда. Это одна из версий. Не исключено, что Евгения Вагановича на старости лет потянуло к молодухе. У артистов так всегда. Вспомните свадьбу Ивана Краско. Он понятия не имел, что вокруг него происходит. Он женился на даме, которая ему даже в дочки не годится, минимум во внучки. О чем может думать старик, которому под 80 лет? Он даже супружеский долг не может исполнить. Надо запретить такие браки!

Полеев: - У нас мужчины в возрасте все чаще уходят к молодым девушкам. И необязательно это артисты и олигархи. Даже 70-летний средний менеджер или владелец небольшого магазинчика может найти себе 25-летнюю супругу. Да, в Советском Союзе такого не было. Там встречались браки с разницей в 20 - 30 лет, но лишь в театральной тусовке. Тогда это не особо осуждали, ведь это была артистическая богема, а что позволено Юпитеру, не позволено быку. Хотя у всех вокруг возникал вопрос к такой паре: а что старик с ней будет делать? Ведь все думали, что главная затея такого любовного союза - интимная жизнь. Сегодня у нас такие браки многие могут позволить.

Сексолог Александр Полеев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сексолог Александр Полеев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной нужен «Лексус», другой - поддержка

«КП»: - Могут позволить - это вы про деньги или секс?

Полеев: - Во-первых, есть смысл жениться, только когда ты физически сохранен. Тратить деньги, время и ничего не сделать в постели как-то обидно. Во-вторых, нужно обеспечить девушку, ведь она не слабоумная, она понимает разницу в возрасте. Если у нее будут деньги, машина, квартира с хорошим ремонтом - она закроет глаза на осуждение окружающих, слезы родителей, звонки подруг.

Милонов: - Ну что вы копаетесь в этом артистическом грязном белье, которое обычный человек даже не носит. Понятно, что никакой любви у 30-летней к 70-летнему быть не может. Все ради денег! Господь позволил Евгению Вагановичу получить такую спутницу на старости лет - это ему наказание за несмешные шутки про соседа-любовника.

«КП»: - А что нужно девушкам от пожилых любовников? Неужели только деньги?

Полеев: - Не надо так упрощать. Люди - это не автомобили, выпущенные с конвейера. Некоторым - да, нужен черный «Лексус», трешка в центре Москвы, билет на Ибицу или место в кино...

Милонов: - Тогда это проститутка. Называйте вещи своими именами.

Полеев: - Нет, если девушке нужна роль в фильме, ее нельзя так называть. Проститутки зарабатывают деньги своим телом. А талантливой молодой актрисе тяжело пробиться на экран. Но я знаю массу девочек, которым нравятся люди с сединой, с жизненным опытом. Конечно, о безумной влюбленности речи не идет. Старость - это сильный барьер. Я знаю случаи, когда 25-летние девчушки выходят замуж за 65-летних мужчин не ради денег, им нужна психологическая поддержка. Они ранимые и зеленые, если она начнет встречаться со своим ровесником - накачанным красавцем, то такой парень может обидеть или изменить. Нормальная девушка это перенесет. Но для хрупкой натуры психологически проще быть с человеком, который не будет пинать за ее ошибки, а промолчит или поддержит в трудную минуту. Рядом со взрослым мужчиной такие робкие и хрупкие девочки просто расцветают. Так что деньги тут не главное.

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бежать от старости

Александр, слушатель (Москва): - Вот у Юлии Высоцкой с мужем (режиссер Андрей Кончаловский. - Ред.) разница 36 лет. Живут душа в душу. Но все-таки, я думаю, главное в любых отношениях - секс.

Полеев: - Тут я не согласен. При такой большой разнице в возрасте мужчина понимает, что никакие сексологи и пилюльки не помогут ему стать гигантом в постели. Главный стимул - бегство от старости. Вот моя супруга моложе меня на 21 год. И когда ты живешь интересами молодой женщины, общаешься с ней - сам чувствуешь себя моложе. Для мужчин старость и беспомощность - ужасная перспектива. Самый легкий способ - найти молодую спутницу.

Милонов: - Да вы все путаете. Нарочито странные полеты типа Краско - это ненормально.

«КП»: - А как быть женщине? Мужчина молодится, ему хорошо. А его бывшая супруга остается в 70 лет одинокой и брошенной.

Полеев: - Да, здесь я полностью согласен. Степаненко - талантливая актриса и найдет себе нового возлюбленного. Но представьте себе обычную женщину - 45-летнюю бухгалтера или продавца в магазине. Она прожила 20 лет заботами о семье и детях, а ее муж уходит к 27-летней секретарше. Ей уже тяжело устроить свою личную жизнь. Она теряет социальный статус и кормильца. Она чувствует себя обиженной, вспоминает, как заботилась о нем, когда у мужа была температура под сорок. В нормальном браке женщина отдает больше сил. Но, знаете, когда 50-летний мужчина видит молодую барышню, готовую с ним жить, он тут же забывает про температуру и бессонные ночи жены у его постели.

«КП»: - А новая возлюбленная в свои 25 - 27 лет готова идти на такие жертвы? Ведь ей потом придется покружиться вокруг старичка.

Полеев: - Одни молодые девушки готовы делать уколы своему пожилому мужу. Другие хотят этого избежать. Я знаю из своей практики таких девочек, которые начинали себе откладывать деньги на будущую счастливую жизнь из доходов своего папика. А знаю и тех, кто решил для себя: «Проживу жизнь ради этого мужчины. Да, он уйдет из жизни раньше меня. Но я получу в наследство его три квартиры и две дачи. И я буду понимать, что для своего Васи сделала все, что только могла».

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЗВОНОК В СТУДИЮ

Люди из телевизора воспринимаются как родственники

Антон, слушатель (Белгород): - Вот я военный. И насмотрелся в гарнизонах на такие истории. Жена объездила с майором полстраны - от Орла до Мурманска, а он нашел себе молодую медсестру, покувыркался с ней и бросил семью. Это предательство. Его супруга страдала и терпела чудовищные условия ради него, жила в бараках, стирала его белье в холодной воде. А он так поступил!

«КП»: - Перед эфиром мы позвонили скандально известному актеру Алексею Панину. Вот что он сказал: «Пусть Степаненко и Петросян живут так, как хотят. Но меня удивляет, почему люди за этим так пристально следят. Почему они любят жить чужой жизнью. Может, своей жизни нет?»

Полеев: - Люди, которых все видели по телевизору, мало отличаются для зрителей от друзей или родственников. Поэтому многим так интересно за этим наблюдать.

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