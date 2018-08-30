«Замуж за Бузову»: как на самом деле зарабатывают на жизнь женихи из проекта

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-30T09:11:29+03:00

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В реалити-шоу «Замуж за Бузову» осталось 10 мужчин. Красавчики будут проходить испытания, чтобы доказать Ольге свою состоятельность. В финале ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова выберет победителя. На ТВ мы видим красивую картинку, снятую под контролем профессиональной команды. А что же в реальной жизни? «Комсомольская правда» рассказывает о настоящих профессиях холостяков из программы «Замуж за Бузову».

Сергей Зеленский, 35 лет

У Зеленского высшее экономическое образование, которое помогает мужчине без помощи консультантов вести бизнес. В Москве Сергей работал на телеканалах СТС, ТНТ и РенТВ. Потом переехал в Сочи, где стал востребованным ведущим корпоративных мероприятий и прочих «заказников». Зеленский может провести свадьбу – таких заказов в сезон больше всего. «Мой стандартный гонорар 80 тысяч рублей», - ответил на наш запрос Зеленский. У завидного холостяка есть и собственный бизнес по организации мероприятий. Сергей уже 14 лет ведет мероприятия, в том числе и с политиками. Кстати, Зеленский был голосом Олимпийского огня в Сочи.

sazelenskiy.ru Сергей Зеленский

Евгений Назаров, 31 год

У Назарова свой инвестиционный фонд, он представляется «долларовым миллионером» и специалистом по криптовалюте. Заявленная состоятельность холостяка вызывает сомнение у зрителей («долларовые миллионеры», как правило, не рвутся за бесплатным пиаром в шоу подобного рода). Кстати, парень успел побывать в программе «Давай поженимся!» и на проекте «Мужское и женское». Евгений Назаров проводит тренинги, на которых учит как заработать и разбогатеть. Этот участник больше остальных рад вниманию, свалившемуся на него после эфира первой серии реалити-шоу «Замуж за Бузову». Он охотно отвечает на комментарии даже в социальных сетях телепроекта. На своей странице в инстаграме быстро сориентировался и сообщил: «После выхода первой серии крутейшего шоу с моим участием «Замуж за Бузову» присоединилось много новых подписчиков, и я хочу с вами познакомиться и пообщаться!» - Назаров устроил «прямой эфир» в соцсетях, где рассказал и о своих услугах.

А вот в сети сомневаются в богатстве парня и в некоторых фактах из его «руководящей» биографии.

nazarovevgeny.ru Евгений Назаров

Денис Лебедев, 33 года

По мнению зрителей Денис – фаворит проекта. У Лебедева три высших образования. У юриста, экономиста и предпринимателя за плечами работа в ОБЭП и даже помощником депутата. Последние годы он раздавал интервью в прессе как сыровар. У Дениса Лебедева собственный завод по производству сыра и молочной продукции. Дела идут неплохо, а теперь возможно мужчине придется увеличивать мощности производства. Уже в первой серии Денис подарил Ольге Бузовой свой сыр. У главной героини реалити-шоу «Замуж за Бузову» 13, 5 млн. подписчиков в инстаграме – многие из девчонок в восторге от сыровара, а любовь поклонников этой звезды способна продвинуть вперед любой бизнес. Может быть скоро мы сможем попробовать сыры Лебедева в ресторанах Бузовой?

zabuzovy Денис Лебедев

Вот пару отзывов из социальных сетей о Денисе Лебедеве. «Хороший такой, единственный на проекте, кто пришел не за пиаром. Прям русский рубаха-парень, немного деревенский, но искренний, умный и красивый. Идеальная пара для Оли». «Самый милаш. Такой добрый и открытый. Одним словом, сырник…» «Он единственный, кто подходит Бузовой». Похоже, что Ольга Бузова и сама так думает, поскольку после окончания съемок реалити-шоу ее уже дважды замечали в компании Дениса Лебедева. Последний раз на днях в Москве в районе проспекта Вернандского Ольга отдыхала с подругой, а компанию девчонкам составил Денис Лебедев. Между прочим, мастер спорта по каратэ, рукопашному бою.

Все парни на проекте – холостяки, но у многих есть дети от предыдущих отношений. У Дениса Лебедева – сын.

Александр Сабанин, 31 год

Этого качка вы могли запомнить, как эксперта из «Дома-2», участника проекта «Русский ниндзя» на Первом канале. Сабанин активно и успешно продвигает себя на экраны – мечтает вести телепрограмму. Александр зарабатывает на жизнь работой фитнес-тренером. Мужчина ведет он-лайн тренировки стоимостью 3 тысячи рублей.

alexandersabanin Александр Сабанин

Сабанин окончил морской технический колледж и Ленинградский государственный университет имени Пушкина. Умеет держать себя перед телекамерами также профессионально, как работает с клиентами на тренировках.

Жан-Мишель Щербак, 26 лет

Этому продюсеру и модели, чтобы раскрутиться и получить эфир на федеральном канале понадобились бы миллионы, которых у него нет. Теперь Жан-Мишелю сказочно повезло: он получил бесплатный пиар в прайм-тайм, да еще и рядом со звездой инстаграма, ТВ и эстрады Ольгой Бузовой.

Это раньше актер и модель Жан-Мишель снимался, к примеру, в программе «Сдается! С ремонтом!» («Домашний») - представлялся организатором праздников, который в паре с возлюбленной Марией хочет сделать ремонт в съемной комнате в коммуналке. Можно найти снимки модели и в нижнем белье… Теперь число рекламных предложений у парня вырастет.

Жан-Мишель окончил Санкт-Петербургский экономический университет по специальности экономика и менеджмент в строительстве.

Сергей и Андрей Наумовы, 39 лет

У братьев высшее педагогическое образование. Предприниматели теперь раскручивают себя как диджеи. У Сергея был роман с победительницей телепроекта «Холостяк» Дарьей Клюкиной (стала телеизбранницей Егора Крида).

n_joy_djs Сергей и Андрей Наумовы

Наумов встречался с Клюкиной, когда Дашу отобрали в «Холостяк» с главным героем Ильей Глинниковым – с проекта она ушла сама, хотя была фавориткой Глинникова. Вернулась к Наумову, но пара вскоре рассталась. Кстати, на «Холостяке» Даша рассказывала о собственном кафе в Сочи, так вот это был бизнес братьев Наумовых. После расставания с Сергеем Даша побежала на кастинг очередного «Холостяка» - с Егором Кридом.

Александр Гринев, 29 лет

У этого парня два высших образования: в институтах он освоил менеджмент, был военным переводчиком. А потом, также как его коллеги по проекту «Замуж за Бузову», решил заняться творчеством. Теперь у Гринева свой видеопродакшен: он снимает рекламу, занимается фотосъемкой. Недавно появилась неподтвержденная информация о том, что среди работ Александра Гринева есть и эротические ролики.

grinev Александр Гринев

Евгений Песенников, 38 лет

У него собственная медиакомпания. Евгений магистр экономики, окончил МГУ. Песенников признался Бузовой, что был неверен жене, поэтому его брак распался. У этого участника проекта «Замуж за Бузову» две дочери – старшая уже закончила школу, а младшая – дошкольница.

zabuzovy Евгений Песенников

Валентин Коробков, 34 года

Мужчина разбирается в ресторанном бизнесе и публикует в соцсетях фото в стиле «ню». Несмотря на то, что Коробкова представляют в реалити-шоу «Замуж за Бузову» парнем из города Читы, он вырвался из провинции и живет в столице. О ресторанном бизнеса Коробков знает все, так что сможет дать много дельных советов Бузовой, которая развивает свою ресторанную сеть и купила хлебозавод. У Коробкова несколько высших образований, он и экономист, и управленец.

valentin_korobkov Валентин Коробков

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