Заработки женихов из шоу «Замуж за Бузову»: 80 тысяч за ведение свадьбы, 3 тысячи за тренировки

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-28T18:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Нас ждет еще 7 серий телепроекта «Замуж за Бузову» (ТНТ). В реалити-шоу осталось 10 красавчиков, из которых Ольга Бузова выберет одного, кто достоин ее руки и сердца. Так как съемки телепроекта в Италии давно закончились, его участники подписали договор о неразглашении итогов шоу. «Комсомольская правда» узнала, как монетизируется появление холостяков в эфире федерального канала.

Интересно, что среди участников проекта «Замуж за Бузову» много парней, которым по роду их деятельности необходим пиар.

К примеру, 31-летний Александр Сабанин - фитнес-тренер, который грезит о телевидении, мечтает работать ведущим, может подзаработать моделью и актером. До съемок в проекте «Замуж за Бузову», он побывал как фитнес-эксперт на «Доме-2» - помогал похудеть одной из участниц. Снимался на телеканале «Ю», участвовал в программе «Русский ниндзя» на Первом канале. Комплекс он-лайн тренировок (физические упражнения, диеты) у Саши можно получить за 3 тысячи рублей. Настрой у качка выбрал верный: «На экране Ольга красивая, но вживую еще лучше! Ее сексуальность сводит с ума». Даже если хотя бы четверть из 13,5 миллионов подписчиц Бузовой в инстаграме заинтресуются Сабаниным - он разбогатеет на одних только тренировках.

alexandersabanin Александр Сабанин

>Самый опытный в индустрии шоу-бизнеса на проекте - 33-летний ведущий свадеб, корпоративов и прочих «заказников» Сергей Зеленский. Тамада из Сочи когда-то работал на СТС и ТНТ, а после эфиров «Замуж за Бузову» вновь востребован и в столице. Зеленский планирует открыть новую компанию, он занимается не только ведением, но и организаций «мероприятий под ключ». Мы поинтересовались у участника проекта «Замуж за Бузову» за сколько он проведет свадьбу в столице.

«Мой гонорар 80 тысяч рублей. Плюс со мной работает звукорежиссер - это еще 15 тысяч», - объяснил Сергей Зеленский.

sazelenskiy.ru Сергей Зеленский

С бесплатным пиаром на федеральном канале, да еще и рядом со «звездой эпохи» повезло продюсеру и модели Жан-Мишелю Щербаку, диджеям-близнецам Сергею и Андрею Наумовым. Они уже получили сотни новых подписчиков в социальных сетях. И это только начало реалити-шоу.

«После выхода первой серии крутейшего шоу с моим участием «Замуж за Бузову» присоединилось много новых подписчиков и я хочу с вами познакомиться и пообщаться!» - долларовый миллионер и криптовалютчик Евгений Назаров времени даром не теряет. Молодой бизнесмен проводит консультации о том, как разбогатеть, правильно инвестировать средства и умеет «вербовать» новых клиентов. Назаров - опытный «телевизионщик». Евгений был женихом на программе «Давай поженимся!» (правда безрезультатно), участвовал в проекте «Мужское и женское» на Первом канале (тема программы «Красиво жить не запретишь»). Теперь у него, как и остальных ребят из реалити-шоу «Замуж за Бузову» звездный час. Посмотрим, кто сможет им воспользоваться успешней всего.

Замуж за Бузову - Это не шоу, это её жизнь!.Для вас - это просто шоу! Для неё - это жизнь!

ОПРОС

Кто победит в проекте «Замуж за Бузову»: выбираем Ольге хорошего жениха

Победителя телепроекта «Замуж за Бузову» на ТНТ телезрители узнают через два месяца. А пока мы предлагаем подсказать Ольге Бузовой, кто же может стать для нее достойным мужем. Голосуйте за мужчину, который на ваш дальновидный взгляд станет надежной опорой для Ольги (подробности)

КСТАТИ

Фаворит реалити-шоу «Замуж за Бузову» тайно встречается с Ольгой

Сыровар Денис Лебедев – главный претендент на руку и сердце ведущей «Дома-2» (подробности)

МНЕНИЕ

Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

Сергей ЕФИМОВ

Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Ольга Бузова: Если любви ко мне нет - пусть берут деньги и уходят

Два года назад Ольга Бузова с кровью разводилась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Грамотно распорядившись популярностью, артистка начала ковать железо: гастрольные туры, новые клипы, свой ресторан (второй на подходе). По итогам с годовым доходом $3,9 миллиона она попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes (подробности)

КСТАТИ

Дура ли Ольга Бузова или только притворяется. Пусть это будет главной загадкой нашей страны

Давайте по-честному: Ольга Бузова многих откровенно раздражает, но от неепросто некуда деться. Вот она поет, собирая полные залы, вот - ведет «Дом-2», отвечает на нападки других артистов, выступает на премии, позирует для «Плейбоя»... Про нее можно прочитать и в либеральных изданиях, и в самых консервативных. Десятки тысяч подписчиков ее страниц в соцсетях жадно следят за каждым ее шагом, не сдерживаясь в эмоциях (подробности)