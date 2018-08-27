Что реально грозит российской экономике от новых американских санкций

СЕГОДНЯ 19:19 2018-08-27T19:40:40+03:00

Санкции Запада в России всерьез мало кто воспринимает. Означает ли это, что ограничения американского Госдепа нам нипочем? Фото: Иван ВИСЛОВ

Ограничения Госдепа нам нипочем или мы просто мало знаем о них? "Комсомолка" разбиралась вместе с экспертами

Изменить размер текста: A A

То ли это реалии современной политики, то ли хитрость американцев. Но факт есть факт. Санкции Запада в России всерьез мало кто воспринимает. Означает ли это, что ограничения американского Госдепа нам нипочем или мы просто мало знаем о них? Давайте разберемся.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАПРЕТИМ, А КОСМОС ОСТАВИМ

Суть санкций, введенных 27 августа, довольно проста - они незначительные. На этот раз американцы решили запретить своим компаниям экспортировать в Россию электронную продукцию, а также технику и технологии двойного назначения. Сюда входят авионика (электронное оборудование на борту самолета), газовые турбины, подводные аппараты, продукты для информационной безопасности. Звучит серьезно, но, как всегда, есть масса оговорок.

Вето наложили только на поставку госпредприятиям. Для коммерческих компаний никаких ограничений нет. А наши оборонщики давно не приобретают продукцию у геополитического противника. Товары же, скажем, для гражданской авиации (например, запчасти самолетов) будут спокойно ввозиться. Не будет и никаких изменений для обычных потребителей, если речь идет о чисто гражданском использовании. Другими словами, айфоны в России не исчезнут.

- По электронной компонентной базе мы находимся под ограничениями уже многие годы, если не сказать десятилетия. Что касается микроэлектроники, мы заказываем эту продукцию у крупных фабрик Юго-Восточной Азии, где нет тех ограничений, которые мы имеем со стороны США, - пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом Штаты решили оставить еще несколько лазеек для собственного бизнеса. Так, американские компании, давно работающие в России, из-под санкций выведены. Они могут поставлять к нам любую продукцию. И наконец, ограничения не касаются сотрудничества в космосе. В этой сфере США с нами стараются не конфликтовать.

- Выгодные взаимодействия, как в сфере космоса, в сфере авиации, поставка определенных материалов, определенного оборудования, изделий, выгодных США, будут сохраняться, - пояснил в интервью МИА "Россия сегодня" Алексей Чета, зампред комитета Госдумы по международным делам .

Тем не менее, по его словам, определенный ущерб российской экономике эти санкции все же нанесут.

ИНВЕСТОРЫ ОПАСАЮТСЯ

У финансистов есть такое понятие как «словесные интервенции». Это когда ответственные чиновники сначала что-то говорят в надежде, что слов будет достаточно и никаких действий предпринимать не придется. В век информационных технологий это работает.

- Даже сами американцы говорят, что эти санкции введены, просто чтобы изобразить какую-нибудь гадость в нашу сторону, а не для того, чтобы нанести реальный ущерб. И носят они предвыборный внутри-американский характер, - рассказал в эфире радио «КП» доктор экономических наук Михаил Делягин. - Тем не менее это неприятная новость и еще одна публичная пощечина.

Конечно, взять и запретить товарооборот с Россией было бы действенным шагом, но тогда пострадали бы американские бизнесмены. А это уже против здравого смысла. Поэтому Штаты предпочитают пугать. И, надо сказать, постепенно преуспевают. Цель таких обращений - подействовать на финансовые рынки. В последние несколько лет США очень настойчиво говорят всем иностранным инвесторам: «Не надо вкладывать деньги в Россию». И это, к сожалению, работает.

Если за первые шесть месяцев прошлого года в страну пришло $17 млрд прямых иностранных инвестиций, то в этом году - в 2,5 раза меньше. И, по данным Центробанка, объемы с каждым кварталом падают. Настроения инвесторов легко определить по национальной бирже. Несмотря на дорожающую нефть, акции наших компаний не растут. И наконец, с начала года на 20% упал курс рубля. Не будь постоянного санкционного давления, экономика страны могла бы развиваться быстрее. Но здесь передышки от американцев ждать не приходится.

Возможны более серьезные санкции - например, запрет на продажу российской нефти и газа в миреФото: REUTERS

ОЖИДАНИЕ ХУЖЕ СМЕРТИ

Торговые ограничения против России вводят волнами. Причем так, что если одни вступили в силу, то другие уже начинают обсуждать. Так и сейчас, в Госдепе уже составили черновик новых санкций, которые могут вступить либо в конце этого года, либо в начале следующего. И там уже более жесткий сценарий. К примеру, запрет на полеты в США нашего «Аэрофлота» и запрет нашим госбанкам проводить расчеты в американских долларах.

- До сих пор большая часть санкций особенно существенной для нас не являлась. И даже если следующий пакет санкций тоже вступит в силу, ничего страшного он в себе не несет, - считает экономист Сергей Хестанов. - Доходы «Аэрофлота» от полетов в США невелики. Это чисто символическое действие. В конце концов не летает компания в Киев и не особенно от этого страдает. Банковские санкции выглядят более серьезными. Хотя лазейку в них тоже можно найти. Запрет на расчеты в долларах создаст не столько экономические, сколько организационные сложности. Как правило, эти проблемы решаются за счет того, что создаются промежуточные структуры за рубежом. Например, СССР обходил это, организовывая совзагранбанки. Они использовались для проведения транзакций с иностранными структурами. Однако эти санкции могут вызвать трудности с валютным обращением внутри страны.

Самое страшное в другом. По словам Хестанова, нынешние санкции - лишь артподготовка перед гораздо более серьезными ограничениями, которые могут грозить нашей стране в будущем.

А ИНАЧЕ ОТКЛЮЧИМ НЕФТЬ

Наиболее популярная версия, зачем Америка развязала торговую войну с Россией, заключается в том, что США хотят подвинуть нас на сырьевом рынке. И в этом случае эксперты не исключают, что в будущем возможны более серьезные санкции - например, запрет на продажу российской нефти и газа в мире. Как это было в случае с Ираном.

- Сейчас это маловероятно. Просто потому, что иранскую нефть заменить можно, а нашу - очень сложно. Поставки российской нефти - в разы больше. А по газу треть Европы полностью зависит от нас, - говорит Сергей Хестанов. - Но через два-три года это может стать реальностью. Американцы наращивают добычу сланцевой нефти, строят заводы по сжижению природного газа и терминалы по отгрузке. В Европе строят принимающие терминалы. По мере строительства и увеличения производства США начнут вводить против нас и сырьевые ограничения.

Расчет тут очевиден. Если такой крупный игрок, как Россия, уйдет с сырьевого рынка, это приведет к резкому росту цен на нефть и газ. И тут американцы смогут собрать все сливки, если заместят наше сырье своим. Но это в теории. На практике все так легко быть не может. Вопрос уж слишком политический. Свой главный экспортный пирог мы так просто не отдадим. Но при этом хотелось бы развить экономику внутри страны.

- Чем сильнее они будут продолжать подобную тактику санкций, тем меньше нас будут связывать экономически. Через какое-то время такой упорной, упрямой и глупой политики из Вашингтона нам вообще будет глубоко наплевать, что там происходит и кто говорит. Это не будет влиять на курс рубля и цены в магазине, - считает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Другое дело, что назвать очередные санкции США пустышкой и блефом довольно просто, а вот начать реально реформировать экономику страны - гораздо сложнее. За четыре года противостояния успехи пока мизерные. А времени до реальных санкций, если верить экспертам, осталось не так много.

КСТАТИ

Что будет с рублем до конца года

Последний месяц лета снова оказался нервным. Рубль потерял примерно 10% по отношению к доллару и евро. Почему это произошло, и самое главное - чего ждать дальше? (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

За что на самом деле США вводят санкции против России

Эксперты называют официальные причины для экономических ограничений лишь прикрытием

Формально санкции США защищают не интересы Америки, а чьи-нибудь чужие. Скрипалей отравили? Надо постоять за пострадавшую семью и Британию. На Украине война? Надо поддержать. Даже в Шарлотсвилле националистов на негров мы натравили. Но есть большие сомнения в бескорыстности политики Вашингтона. Почему-то борьба за справедливость выливается в попытки заработать, продвинуть свой бизнес или самоутвердиться. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Может ли Россия противостоять санкциям США, как когда-то СССР

Экономические санкции против России не есть нечто особенное. Скорее наоборот - возврат к реалиям, в которых Советский Союз почти непрерывно пребывал на протяжении всего своего существования (подробности)