Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-02T16:13:39+03:00

Не только Театральный центр, но и улицу предлагают назвать именем Иосифа Кобзона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях мэра попросили мэра подумать и о новом названии для какой-нибудь столичной улицы

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Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 2 сентября, принял участие в церемонии прощания со знаменитым певцом Иосифом Кобзоном. Голос шлягеров многих поколений сегодня провожают в последний путь в Концертном зале имени Чайковского. Его похоронят на Востряковском кладбище Москвы, рядом с могилой матери. Напомним, 80-летний певец скончался от продолжительной болезни 30 августа.

«Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в соцсети ВКонтакте. - Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке. Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке».

Сергей Собянин принял участие в церемонии прощания со знаменитым певцом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, в октябре 2002 года здание Театрального центра во время мюзикла «Норд-Ост» захватили чеченские боевики Мовсара Бараева. В заложниках оказались около 800 человек. Иосиф Кобзон попросил разрешить ему войти в здание и выступить переговорщиком. В результате певец уговорил террористов отпустить с ним женщину и троих ее детей...

Тем временем подписчики Сергея Собянина делятся в комментариях под этой записью и своими идеями.

«И улицу можно назвать в его честь, - написала москвичка Ирина Львова. - В новых районах полно без номеров проездов. А людям будет приятно жить на улице Кобзона».

КАК ЭТО БЫЛО

Россия проводила в последний путь аплодисментами Кобзона Советского Союза

Александр ГАМОВ

...Да простят меня мои читатели... Но прощание с Иосифом Кобзоном, которое состоялось в воскресенье, 2 сентября, в Москве, в Концертном зале имени Чайковского... Хотя - нет! На площади Маяковского оно проходило. Так будет точнее - потому что столько людей пришло проститься с любимым артистом, что всех поклонников не смогли уместить "металлические рамки", протянувшиеся вдоль по улице... (подробности)

Путин привез Кобзону последний букет

Накануне поздно вечером Владимир Путин еще отвечал на вопросы школьников в Сочи, а в воскресенье утром уже приехал в московский концертный зал имени Чайковского, где шла церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном. Президент не мог не приехать к Кобзону, как не мог не приехать к Табакову, к Говорухину (подробности)