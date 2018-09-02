Путин привез Кобзону последний букет

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-02T11:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне поздно вечером Владимир Путин еще отвечал на вопросы школьников в Сочи, а в воскресенье утром уже приехал в московский концертный зал имени Чайковского, где шла церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном. Президент не мог не приехать к Кобзону, как не мог не приехать к Табакову, к Говорухину.

Владимир Путин и Андрей Кобзон.Фото: Александр ГАМОВ

Путин возложил цветы к гробу артиста, присел на стулья, где сидела вдова Иосифа Кобзона Нелли, его дети и внуки, выразил соболезнования. Двадцать минут он общался с ними, тем временем гражданская панихида шла своим чередом. Люди несли цветы, подходили к родным, из колонок звучали "Журавли" и "С чего начинается Родина" в исполнении Кобзона. Кто-то подходил и к Путину, здоровался что-то говорил и ему.

Прощание с Кобзоном: прямая трансляция.Страна прощается с человеком-эпохой - Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Скорбим...

Страна прощалась со своим великим артистом, президент был там, где он и должен был быть в этот момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похороны Иосифа Кобзона: прямая онлайн-трансляция из концертного зала им. Чайковского в Москве

Как Москва прощается с артистом (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Редкие фотографии Иосифа Кобзона

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

«Я сам себе судья»: 20 главных правил жизни Иосифа Кобзона

1. Я не хотел бы никакой другой жизни кроме той, что состоялась. Мне всегда хотелось быть первым. Я спешил на стройки Сибири, на целину, на Самотлор, первым из артистов полетел на остров Даманский, когда там случился конфликт с китайцами, первым был в Афганистане, Чернобыле. Я всегда считал, что певец в СССР больше, чем певец (подробности)

В ТЕМУ

Кобзон на передовой: самые известные гражданские поступки народного артиста

На протяжении всей своей жизни Иосиф Кобзон первым летел туда, где людям была нужна помощь или товарищеская поддержка. Не будучи военным, он в полном смысле слова всегда рвался в бой, был человеком с передовой. Отсиживаться в тылах, подбирать выражения, лишний раз промолчать - это был не его стиль. «КП» вспомнила лишь некоторые из больших поступков Иосифа Давыдовича. Было их, конечно, куда как больше (подробности)