Сирийцы о готовящемся ракетном ударе США: «Мира нам не ждать, пока американцы не уйдут отсюда»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-27T16:11:49+03:00

Минобороны России сообщило, что Запад вновь хочет разыграть «химатаку войск Ассада по мирным жителям», чтобы получить повод бомбить правительственные объекты в Сирии. Корреспондент "КП" узнал, что думают о возможной провокации в Дамаске

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"ВЫДУМАЮТ ЛАБОРАТОРИЮ С ХИМОРУЖИЕМ"

– Вот на этом заводике американцы якобы нашли химическое оружие Башара Ассада, - мы с проводником высадились из потрёпанного песками внедорожника в десяти километрах от Дамаска. Меня сопровождает 25-летний Аяд: крепыш с чёрной бородой, как у принца из сказок Шахиризады. Левой рукой перекидывает увесистые мусульманские чётки, правой - придерживает висящий на плече русский "калаш". Парень прошёл фронт - лучше военного билета об этом говорит рубленный шрам от осколка на затылке.

Огляделись. Из-за бетонного забора запечатанными окнами на нас уставился четырехэтажный серый куб – бывший научный университет. Тьфу ты, какое тут производство химоружия? Похоже, внутри здания уже много лет не было живой души: завод давным-давно закрыт.

– Им нужен был повод, чтобы громить ракетами Сирию. США просто разыграли спектакль якобы с применением Сирией химоружия. У нас потихоньку наступает мирная жизнь. Американцам это невыгодно. Ведь тогда получится, что это Асад и Россия победили ИГИЛ*, – сказал сириец, перевешивая автомат с одного могучего плеча на другое. Я хмыкнул и кивнул в сторону автомата. Аяд отмахнулся. – А это для безопасности. Игиловцы* теперь в подлую борются с нашими людьми. Они устраивают теракты, вырезают деревни. А год назад они стояли в пятнадцати минутах езды от Дамаска.

Телефон запиликал от новостей. Пишут, что США хотят повторить провокацию с химическим оружием, но уже в Идлиб - на севере Сирии.

– Запустят туда "Белые каски", помоют пару мальчишек из шланга водой, а потом выдадут по телевизору это за козни Ассада. Так было в Восточной Гуте. Война – это из бизнес американцев, а ИГИЛ* – их ручные зверьки, – объясняет мне сириец, разглаживая пальцами густую бороду. - Конечно, люди в Сирии теперь боятся, что вновь будут засыпать под разрывы снарядов.

В апреле 2018 года журналист "КП" Александр Коц пообщался с юным Хасаном, которого боевики сняли в одном из своих постановочных видео о "химической атаке" в Восточной Гуте. ФОТО Александр КОЦ + youtube

"НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ БЫЛИ СИРОТАМИ, КАК Я"

Загрузись в машину и двинули обратно в город. Вот удивительное дело. Родные и друзья, насмотревшись новостей из телевизора, провожали меня в восточную командировку, словно в последний путь. Советовали спать и мыться, не снимая каски и бронежилета. Представляю, как бы ухахатывались мирные сирийцы, увидев на дамасских улицах такого "бравого солдата Швейка" в полной боевой выкладке. Город с каждым днем проветривается от былого запаха пороха и танковой солярки.

О войне напоминают блокпосты через каждые 500 метров и портреты погибших солдат. Заходя в каждую квартиру, с фотографий на тебя смотрят погибшие воины: пацаны 20–25 лет.

Зарулили во двор дома боевого офицера Абу Одна. Посмотришь на мужчину без камуфляжа, никогда не скажешь, что перед тобой прожжённый вояка. До войны он был богатым человеком, занимался строительством. Потом бросил бизнес, создал свой партизанский отряд и повёл его на битву с террористами.

Нас выбежали встречать двое девочек и мальчик (на вид лет по 12). Это сироты погибших друзей Абу.

– Спросите у ребёнка, хочет ли он быть военным. Он ответит нет: чтобы его дети не стали сиротами, как он, – офицер усадил нас за стол, разлил по чашкам арабский кофе. Как по волшебству перед нами образовались восточные сладости. – Если бы Россия не помогла, террористы уничтожили Сирию. США, Саудовская Аравия и Израиль хотят, чтобы сирийский режим подчинялся им. Но Москва и Дамаск разрушили их планы, одерживая вместе военные победы. Посмотрите, даже беженцы возвращаются домой. Теперь Штаты получили государство, закаленное войной, поддерживающее Ассада и Путина. Им это совершенно не выгодно. Поэтому и продолжаются попытки разжечь бойню и не дать прийти сюда миру. А наша жизнь наладится, когда США выведут из Сирии своих военных.

*(ИГИЛ, - запрещённая в России организация).

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