«Даже если вам немножко за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца»: Лорак после измены мужа утешил Лазарев

СЕГОДНЯ 11:58 2018-09-05T13:20:21+03:00

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В этом году хозяин «Новой волны» маэстро Игорь Крутой одним махом убрал всех организаторов похожих фестивалей и конкурсов, пригласив выступить на вечеринке открытия двух суперзвезд: Верку Сердючку (да-да, она вернулась в родную гавань, видимо, передумав уходить со сцены) и Диму Билана. Ну и конечно же, без звёзд светской хроники не обошлось. Вот уже не первую неделю в соцсетях обсуждают непростую ситуацию в семье Ани Лорак. Напомним: папарацци выложили видео, где муж артистки, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу (до свадьбы с певицей он был обычным аниматором), зажигает в киевском ночном клубе с местной тусовщицей и фотомоделью Яной Беляевой. Потом по сети поползли слухи, что так Мурат отрывается уже не в первый раз. Пока Лорак эту печальную историю не комментирует. В беде певицу поддержали друзья. Каролина (настоящее имя певицы) приехала на «Новую волну» в Сочи в прекрасной форме: с оливковым загаром, стройная, красивая.

kp_star_onlinekp Сердючка зажгла с Лорак и Лазаревым

На концерте Верки Сердючки (Данилко выступил на вечеринке открытия конкурса «Новая волов») Лорак расположилась за столом со своим приятелем Сергеем Лазаревым. Поклонники артистов, наблюдающие за их дружбой, уже давно мечтают о том, чтобы они стали парой.

Символично, но на словах: «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца», — Лазарев вытащил Лорак на сцену, где они пустились в пляс под хиты Сердючки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667378" frameborder="0"></iframe> Ани Лоран подпела Сердючке.Мария РЕМИЗОВА

Каролина, завладев микрофоном на сцене, даже подпела Сердючке пару строк из ее нетленки: «Да только принца нет, где ж он подевался? Я не поняла».

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В этом году организаторы «Новой волны» заморочились и сделали целую серию крутых вечеринок для вип-гостей конкурса. Первый день, например, завершился «White Party», на которую все, даже журналисты, должны были прийти в белых одеждах. Народ, поскрипев, в итоге нарядился, и не пожалел - все же белоснежная (с небольшими вкраплениями) толока смотрелась красиво. Гостей развлекали диджеи и огненное шоу, пока ведущий не объявил сюрприз - Верку Сердючку (подробности)

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