2018-09-05T13:20:21+03:00
Звезды

«Даже если вам немножко за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца»: Лорак после измены мужа утешил Лазарев

Артисты оторвались на концерте Сердючки на «Новой волне» [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Ани Лорак и Сергей Лазарев на "Новой волне". ФОТО предоставлено пресс-службой певицыАни Лорак и Сергей Лазарев на "Новой волне". ФОТО предоставлено пресс-службой певицы
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В этом году хозяин «Новой волны» маэстро Игорь Крутой одним махом убрал всех организаторов похожих фестивалей и конкурсов, пригласив выступить на вечеринке открытия двух суперзвезд: Верку Сердючку (да-да, она вернулась в родную гавань, видимо, передумав уходить со сцены) и Диму Билана. Ну и конечно же, без звёзд светской хроники не обошлось. Вот уже не первую неделю в соцсетях обсуждают непростую ситуацию в семье Ани Лорак. Напомним: папарацци выложили видео, где муж артистки, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу (до свадьбы с певицей он был обычным аниматором), зажигает в киевском ночном клубе с местной тусовщицей и фотомоделью Яной Беляевой. Потом по сети поползли слухи, что так Мурат отрывается уже не в первый раз. Пока Лорак эту печальную историю не комментирует. В беде певицу поддержали друзья. Каролина (настоящее имя певицы) приехала на «Новую волну» в Сочи в прекрасной форме: с оливковым загаром, стройная, красивая.

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Сердючка зажгла с Лорак и Лазаревым
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На концерте Верки Сердючки (Данилко выступил на вечеринке открытия конкурса «Новая волов») Лорак расположилась за столом со своим приятелем Сергеем Лазаревым. Поклонники артистов, наблюдающие за их дружбой, уже давно мечтают о том, чтобы они стали парой.

Символично, но на словах: «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца», — Лазарев вытащил Лорак на сцену, где они пустились в пляс под хиты Сердючки.

Ани Лоран подпела Сердючке.Мария РЕМИЗОВА

Каролина, завладев микрофоном на сцене, даже подпела Сердючке пару строк из ее нетленки: «Да только принца нет, где ж он подевался? Я не поняла».

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В этом году организаторы «Новой волны» заморочились и сделали целую серию крутых вечеринок для вип-гостей конкурса. Первый день, например, завершился «White Party», на которую все, даже журналисты, должны были прийти в белых одеждах. Народ, поскрипев, в итоге нарядился, и не пожалел - все же белоснежная (с небольшими вкраплениями) толока смотрелась красиво. Гостей развлекали диджеи и огненное шоу, пока ведущий не объявил сюрприз - Верку Сердючку (подробности)

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