Что будет с ценами этой осенью

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-28T23:11:35+03:00

Есть факторы, ведущие к росту цен на топливо. Но власти намерены контролировать ситуацию и обещают: скачка цен на АЗС не произойдет Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Осенью цены в продуктовых магазинах будут вести себя достаточно предсказуемо. На макароны, растительное масло, хлеб и сахар ценники не изменятся: их стоимость контролируется правительством. Российские продукты свежего урожая процентов на 5 - 10 подешевеют - из-за сезонного фактора. Но настолько же подорожает и импорт - из-за роста доллара.

Самое время покупать квартиру

Долгое время цены на недвижимость снижались, падал и процент по ипотеке. Этой осенью благоприятные условия для приобретения собственных квадратных метров сохранятся.

До конца года повышения цен на жилье не предвидится. Столкнулись две волны.

- В этом году ипотека довольно доступна, - говорит финансовый аналитик Роман Томкив. - В июне был выдан рекордный объем - на 250 млрд. рублей. Это было вызвано снижением процентной ставки, появлением дополнительных программ (например, связанных с рождением первого ребенка после 1 января 2018 года). Доступность ипотеки способствует росту цен на жилье. Но есть и мощная волна, толкающая цены вниз: высокие темпы строительства, появление на рынке все новых и новых объектов.

Вторичный рынок продолжает дешеветь, но в основном за счет квартир невысокого качества или расположенных у черта на куличках либо в экологически неблагополучных районах. А вот хорошее жилье, наоборот, к концу года прибавит 3 - 5%.

Терпение - друг арендатора

Аренда поведет себя, как и вторичка: массовый сегмент подешевеет - слишком много напокупали люди «под сдачу». А вот элитное жилье (главные показатели - дизайнерский ремонт и умопомрачительный вид из окна) подорожает по сравнению с прошлой осенью на 10 - 15%.

- Если есть возможность, не торопитесь с арендой, - советует риэлтор Любовь Дмитренко. - Осень - традиционное время оживления рынка. Но к ноябрю - декабрю ажиотаж спадет, а с ним и цены.

Бензин захочет подрасти

- Есть факторы, ведущие к росту цен на топливо, - говорит Томкив. - Это закрытие нескольких нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, преобладание экспорта энергетических ресурсов над их продажей на внутреннем рынке.

Стремление побольше экспортировать подогревается ослаблением рубля. К тому же цена на нефть на мировом рынке после падения ее добычи в Венесуэле и введения санкций против Ирана растет, что также побуждает российские нефтедобывающие компании наращивать поставки именно на мировой рынок.

В августе цены на бензин снизились (на 92-й и 95-й в среднем на 12 копеек и 3 копейки - до 41,54 и 44,44 рубля за литр соответственно), что связано со снижением акцизов. C 1 января 2019 года акцизы вновь будут повышены. Но власти намерены контролировать ситуацию и обещают: скачка цен на АЗС не произойдет.

Иномарки поднимутся в цене, а наши авто нет

- Росту цен на машины способствует и рост курса доллара, и увеличение утилизационного сбора, и рост акцизов на автомобили с мощными двигателями, - говорит автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. - А главное - осенью ожидается появление в продаже целого ряда новых (а следовательно, более дорогих) моделей у таких массовых производителей, как АвтоВАЗ, KIA, Hyundai, Renault.

По данным аналитического агентства «Автостат», средние цены на новые легковые автомобили по итогам первого полугодия выросли на 3,5%. А к концу года могут подняться на 5 - 7%.

- Рост цен на новые автомобили влечет за собой и подорожание иномарок с пробегом. Так, к концу 2018 года ожидается среднее повышение стоимости б/у автомобилей примерно на 15 - 16%, - прикидывает Роман Томкив. - Но государство предпринимает шаги по поддержке отечественного автопрома. Это повышение доступности кредитов за счет снижения кредитной ставки, а также дотации, с помощью которых правительство рассчитывает помочь отрасли пережить сложный период. Поэтому рост цен на автомобили отечественного производства не будет столь заметным.

Операторы нам еще покажут

С 1 сентября 2018 года в России будет отменен роуминг. Когда Федеральная антимонопольная служба еще несколько месяцев назад начала принуждать к этому мобильных операторов, те пригрозили, что это приведет к увеличению стоимости разговоров. Чего же ждать?

- Мы считаем, что для взимания дополнительной платы нет ни экономического, ни технологического обоснования, - прокомментировала «КП» ситуацию начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева. - Мы уверены, что устранение заградительных тарифов позволит абонентам разговаривать в тех же объемах, как дома, и это приведет к росту потребления услуг.

Между тем компенсация потерь от отмены роуминга уже внесена операторами в стоимость текущих тарифов, обращает внимание Томкив. И если осенью это еще может быть не особенно ощутимым, то в 2019 году можно предсказать повышение услуг мобильной связи примерно на 20%.

Не стоит забывать и о «законе Ирины Яровой», который предполагает создание и развитие инфраструктуры баз данных. Операторам связи придется нести дополнительные расходы и соответственно перекладывать их на потребителя.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Дорогая моя школа

Начинается учебный год, и что же? Очередное подорожание. В 2018-м средний чек на школьные товары вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом. И это на фоне общего сокращения трат в продовольственных и иных магазинах. Форма поднялась в цене на 12,5%, школьные ранцы и рюкзаки - на 13%. На 28% в среднем подорожали пеналы и на 42% - настольные лампы для школьников.

В бюджетном варианте стоимость школьной формы для мальчиков составит около 1800 рублей плюс обувь за 700 рублей и рюкзак за 550 рублей. Для девочек - также 1800 рублей плюс обувь - 750 рублей и рюкзак - 550 рублей. Это самые низкие цены, товары в более престижных категориях демонстрируют еще более серьезную тенденцию к увеличению стоимости.

- Стремительное подорожание школьных товаров вызвано сезонными факторами, - говорит Роман Томкив. - Максимальный пик продаж школьных товаров приходится на август - сентябрь. Предприниматели стараются заработать, понимая, что затем спрос снизится.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Покупать ли валюту?

- Что касается самого ближайшего времени, то стоит ожидать усиления рубля где-то к 67 за доллар и 77 за евро, - говорит финансовый аналитик Александр Купцикевич. - Но до конца года курсы вполне могут достичь 70 и 80 рублей соответственно. Тема санкций сохранит давление на рубль. Однако перекладывать деньги из одной валюты в другую не стоит. И не потому, что поздно. Просто опыт показывает, что большой прибыли, если вы не играете профессионально на бирже, это не принесет. При разнице между покупкой и продажей более 2 рублей (зачастую сейчас она именно такая), нужно обладать изрядной долей везения, чтобы угадать точные моменты входа и выхода в рынок. У меня для эксперимента с 2014 года лежат суммы и в валюте, и на депозитах - перекладываю в разные банки. Депозиты пока побеждают. А если брать с 2008 года (то есть с учетом периода, когда рубль более чем в два раза упал), то доходность от двух этих стратегий примерно одинакова - то есть на длинной дистанции рубль компенсировал даже такое мощное падение.

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