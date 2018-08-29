Сергей Марков: «Предпенсионный возраст нужно расширить до 10 лет»

СЕГОДНЯ 15:39 2018-08-29T15:44:19+03:00

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Президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства. Главное предложение – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Также президент выступил с инициативой досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. И предложил ужесточить ответственность для работодателей за увольнение сотрудников перед пенсией.

На радио «Комсомольская правда» эксперты обсуждают главную тему дня.

- Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63, как планировалось ранее, было ожидаемо, - говорит Сергей Марков, директор Института политических исследований. - Но президент коснулся ключевой проблемы – людям предпенсионного возраста сложно устроиться на работу. И он много говорил о том, как снять эту дискриминацию. Например, предложение ввести ответственность для работодателей за увольнение людей за 5 лет до пенсии. Считаю, что предпенсионный возраст нужно расширить до 10 лет. И, конечно, ответственность не должна быть уголовной. Сверхтяжесть наказания – она от бессилия. Это должна быть системная работа с работодателями. Правительство должно сделать ее одним из своих приоритетов. Это могут быть, например, снижение социальных выплат для тех, кто берет на работу возрастных сотрудников. Но должны быть не только льготы. Но и большая работа, связанная с созданием рабочих мест, на которых могли бы работать люди предпенсионного возраста. Например, возможность переводить таких сотрудников на удаленную работу. С выходом в офис пару раз в неделю. Это резко повысит привлекательность того, чтобы оставлять людей предпенсионного возраста на рабочих местах. А это – миллионы рабочих мест. Вот такого рода преобразования должны быть.

Подробности читайте в ежедневном номере "Комсомольской правды" 30 августа

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Прилетев в Омск, Владимир Путин прогулялся по отремонтированной улице Ленина, по уже появившейся в этом сибирском турне традиции пообщался с жителями города. Но главным мероприятием было совещание с членами правительства по социально-экономическим вопросам. За столом в администрации области сидели Антон Силуанов, Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Максим Топилин — весь состав кабмина, отвечающий за проведение пенсионной реформы. И Путин не стал долго тянуть (подробности)

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