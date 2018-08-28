2018-08-28T11:56:14+03:00
Политика

Путин - о будущих пенсиях: Мы не можем руководствоваться известным принципом «После меня — хоть потоп»

Глава государства пообещал выступить с отдельным заявлением по изменению пенсионного законодательства
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент считает, что изменения в пенсионной системы должны заложить систему на десятилетия вперед, чтобы обеспечивать достойное качество жизни граждан. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент считает, что изменения в пенсионной системы должны заложить систему на десятилетия вперед, чтобы обеспечивать достойное качество жизни граждан. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Прилетев в Омск, Владимир Путин прогулялся по отремонтированной улице Ленина, по уже появившейся в этом сибирском турне традиции пообщался с жителями города. Но главным мероприятием было совещание с членами правительства по социально-экономическим вопросам. За столом в администрации области сидели Антон Силуанов, Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Максим Топилин — весь состав кабмина, отвечающий за проведение пенсионной реформы. И Путин не стал долго тянуть.

- Мы договорились, что правительство в ходе работы над вторым чтением законопроекта проведет консультации с политическими партиями, профсоюзами, общественными организациями, с регионами, - сказал президент. - Хотел бы услышать, какие корректировки вы предлагаете внести в результате этих обсуждений. Со своей стороны, разумеется, постоянно внимательно слежу за ходом дискуссии. У меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов.

Путин обратил внимание на принципиальность подходов к проблеме.

- Понимаю, что правительство руководствовалось жесткими экономическими и демографическими расчетами, - сказал он. - Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан, здесь нельзя действовать механически, формально, и только взвешенно, и только осторожно. Нужно считаться с самыми разными жизненными ситуациями, такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта.

За столом в администрации области сидели Антон Силуанов, Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Максим Топилин — весь состав кабмина, отвечающий за проведение пенсионной реформы. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

За столом в администрации области сидели Антон Силуанов, Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Максим Орешкин, Максим Топилин — весь состав кабмина, отвечающий за проведение пенсионной реформы. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент добавил, что изменения в пенсионной системы должны заложить систему на десятилетия вперед, чтобы обеспечивать достойное качество жизни граждан.

- Все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, граждан прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением, - заявил Путин. - Мы не можем руководствоваться известным принципом Короля-Солнце Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня — хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране.

Подводя итог, президент пообещал выслушать мнения собравшихся и детально озвучить свою позицию в ближайшее время.

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