Перенесший инсульт Борис Моисеев не выдержал похорон Кобзона

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-03T13:49:11+03:00

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Борис Моисеев больше года не появлялся на публике. После перенесенного инсульта у эпатажного певца лишь частично восстановилась речь и нет уверенности в движениях, поэтому если он и готов появляться на людях, то разве что в компании близких друзей и на кулуарных тусовках. Кроме того, говорят, что Моисеев лечится от онкологии, и все свои душевные силы тратит на борьбу с тяжелым недугом.

Но не прийти на прощание с Иосифом Кобзоном Борис Моисеев, которого знал больше тридцати лет, не мог. Облаченный в один из лучших своих выходных костюмов, певец появился в зале Чайковского под руку с помощниками, которые буквально вели артиста.

Однако потом, провожая гроб с телом Кобзона, Моисеев нашел в себе силы идти самостоятельно. Но поездка на похороны оказалась слишком тяжелой дня него: его увели до конца похорон. Ассистенты буквально подхватили исполнителя песня «Голубая луна» под руки.

Чуть позже, правда, когда журналисты дозвонились до представителей артиста, те опровергли информацию о том, что Моисееву стало плохо, назвав ее фейком.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций. Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

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