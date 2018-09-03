Депутат Константин Затулин: Если убийство Захарченко останется без ответа - ДНР не выживет

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-03T18:23:39+03:00

Теракт в кафе «Сепар» стал самым большим испытанием для Донбасса с начала войны

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Донецкая народная республика переживает один из самых тяжелых моментов в своей недолгой истории. С каким багажом подошли к этой поворотной точке непризнанные республики и что с ними будет дальше, «Комсомольская правда» спросила первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константина Затулина.

ПОЧЕМУ БЫЛ ОСТАВЛЕН МАРИУПОЛЬ?

- Экономически за счет чего сейчас живут Донецкая и Луганская республики?

- Я бы употребил слово «выживают». А выживают они за счет возобновления производства в традиционных отраслях: прежде всего, это уголь и металлургия.

- Но ведь добыть уголь мало, надо его еще кому-то продать...

- Это верное замечание. И сбывать товар Донбасса стало затруднительно. Тем не менее существует целая цепочка посредников. И Россия тоже оказывает поддержку сбыту этой продукции.

- Гуманитарная и материальная помощь России существенную роль играют?

- Всякой помощи недостаточно в этой ситуации. Это все что я могу сказать по этому поводу.

- Какие-то экономические ниточки между Донбассом и Украиной остаются? В частности какую роль играет самый известный донецкий олигарх и один из богатейших людей Украины Ренат Ахметов?

- Ренат Ахметов играет серьезную роль, но в начале конфликта он имел бОльшее значение в ДНР. До блокады (непризнанных республик - ред.) он действовал достаточно свободно и там, и здесь. Потом обострение ситуации вынудило его определяться, и он определился в сторону Украины. Возможности на Донбассе его стали сокращаться.

Депутат Константин ЗатулинФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Недруги Ахметова вообще считают, что это он все «заварил» в Донецке, поскольку он был недоволен тем, как сильно Киев лезет в его дела на Донбассе. Лично я считаю, что именно под влиянием Ахметова был оставлен уже взятый ополченцами Мариуполь. Это очень важный для него город - в мариупольских портах отгружается весь его металл. Ахметов хотел остаться легальным бизнесменом, и не был заинтересован, чтобы его капиталы и бизнес были на территории ДНР. Но в отличие от других украинских олигархов Ахметов оказывал гуманитарную помощь жителям Донбасса и претендовал на роль посредника между ДНР и Киевом.

ПОРОШЕНКО ИЩЕТ ШАНС ПЕРЕНЕСТИ ВЫБОРЫ

- Убийство Захарченко стало далеко не первым в непризнанных республиках. Почему так часто популярных в народе командиров там убивают? Это неизбежное зло на войне или свидетельство каких-то внутренних конфликтов?

- Убивают именно потому, что они популярны в народе. И не надо обольщаться - обеспечить полную безопасность популярным фигурам невозможно. Линия фронта там проходит везде, а украинские власти готовы прибегать к любым методам, чтобы подавить волю народа Донбасса к сопротивлению.

Я вынужден сказать, что убийство Захарченко перешло определенную черту. Теперь выживет или не выживет ДНР зависит от того, будет ли дан ответ. Если это покушение сойдет с рук, оно породит на Донбассе депрессию. Я ни в коем случае не призываю к мести. Но таков диагноз. Этот выбор «висит» в воздухе.

- Есть ли альтернативные лидеры в ДНР кроме ближайшего окружения Захарченко?

- В военное время лидеры возникают быстро. Эти люди подобны молнии, о которой узнаешь, когда она поражает. Я ничего пока не могу сказать про Трапезникова, который сейчас исполняет обязанности главы ДНР. Просто не знаю его. Будущего лидера Донбасса, возможно, мы тоже еще не знаем. Как не знали Захарченко еще пять лет назад.

- Насколько вероятен новый виток войны на Донбассе после убийства Захарченко?

- Это совершенно не исключено. На Украине приближаются президентские выборы (до них - полгода, - ред.), а рейтинги у Порошенко низкие. При этом он сохраняет огромные полномочия как главнокомандующий. Учитывая его авантюрный характер, у него может созреть желание уйти от выборов под любым предлогом, даже путем развязывания войны. Пока от переноса выборов его останавливают только «друзья из США». И ему нужен очень серьезный повод, чтобы их убедить.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ДОНБАСС ВЕРНЕТСЯ НА УКРАИНУ

- Что ждет в ближайшие месяцы простых жителей Донбасса?

- Многое зависит от того, насколько быстро будет пройден переходный период. Люди должны понимать, что власть в крепких руках, иначе они будут вынуждены искать новые способы выживания. В частности, пойдет новая волна миграции из Донецка и Луганска в Россию. И это еще более ослабит республики. Поэтому законы жанра требуют, чтобы Украина в том или ином виде понесла наказание за убийство Захарченко.

- Ваш прогноз: что будет с Донбассом лет через пять?

- Очень хотелось бы быть оптимистом. Лучший вариант - это такие революционные изменения на Украине, при которых была бы возможность возвращения ДНР и ЛНР в состав страны на условиях конфедерации. Для этого сама Украина должна перестать быть нынешним одиозным, унитарным, военным государством. Сейчас, конечно, Донецк и Луганск никак не могут уйти на растерзание нынешним украинским властям.

Но мой 25-летний опыт работы на украинском направлении подсказывает, что оптимистичные варианты тут редко сбываются. Так что мой прогноз - через 5 лет будет такой же замороженный конфликт, как и сейчас. Победы ни одной из сторон не произойдет.

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