Здоровье Софии Ротару подорвали диеты и пластика

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-04T22:15:33+03:00

Уже много лет поклонники удивляются, как Ротару удается так молодо выглядеть? Но все вопросы журналистов о пластических операциях певица игнорирует. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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С началом российско-украинского конфликта София Ротару перестала гастролировать в России и на Украине. 71-летняя «хуторянка» говорит, что не хочет участвовать в политических распрях. Певица зарабатывает сейчас гастролями в других странах и выступлениями на корпоративах. Вот как раз на частном мероприятии в Уфе с Софией Михайловной и произошла беда: певица упала в обморок. Очнувшись, Ротару потеряла память.

Артистка какое-то время не узнавала знакомых и спрашивала: «Где я? В каком городе?»

К счастью, подозрения на инсульт не подтвердились, но врачи обнаружили следы старых микроинсультов. Видимо, здоровье исполнительница подорвала уже давно. Сейчас певица уже дома, в Киеве: из уфимской клиники ее выписали.

Проблемы с голосом

Слухи о том, что у Ротару неладно со здоровьем, появились еще в 80-е годы.

- Одно время у меня была связанная с горлом болезнь, которая хорошо знакома многим певцам, дикторам, - объясняла как-то в интервью «КП» певица. - На связках от перенапряжения появляются узелки. Лечатся они операционным путем. Через подобную операцию прошли практически все наши звезды. После операции мне строго наказали молчать два месяца и ни в коем случае не петь. Но я не послушалась - уже на второй день начала разговаривать, пробовать петь. И поплатилась: началось осложнение. Опять больница... После повторной операции я месяц вообще не говорила. Год не работала. А потом начала заниматься потихонечку, распеваться. Из-за этого, наверное, и пошли слухи, что Ротару, мол, потеряла голос, работает только под фонограмму.

Фото сделано в начале 2000-х годов. С тех пор черты лица артистки заметно изменились: она сделала круговую подтяжку кожи, убрав возрастные складки. Фото: Ирина БАРЫШЕВА

Подвели ноги и режим питания

В последние годы София Михайловна стала жаловаться близким на проблемы с ногами. Мол, тяжело переносить трехчасовые сольники. В прессе писали, что врачи обнаружили у Ротару нарушения в системе капилляров и низкое содержание кальция в костях.

В 2014 году в Германии певице сделали операцию.

- Это была плановая операция. Просто удалили небольшую шишечку на ноге. Ничего серьезного, - комментировал состояние звезды ее менеджер.

В прошлом году София Михайловна отпраздновала 70-летие на фестивале «Жара» в Баку. Там все обомлели: певица выглядела минимум на 20 лет моложе своего паспортного возраста!

Говорят, что накануне юбилея артистка находилась в одном из центров красоты за границей.

- София Михайловна полгода готовилась к своему юбилею. Все это время она была на строгой диете, - рассказывал менеджер певицы. - Перешла на другой режим питания. Пришлось отказаться от картошки, десертов, мясных блюд. Она в основном питалась свежей зеленью и каждый день совершала часовые прогулки. Скинула более 10 кило.

К слову, тогда в Баку певице тоже стало плохо, вызывали «Скорую». Оказалось, подскочило давление. Но тогда обошлось без госпитализации.

КОММЕНТАРИЙ ДЕРМАТОЛОГА

Подтяжка и блефаропластика

Уже много лет поклонники удивляются, как Ротару удается так молодо выглядеть? Но все вопросы журналистов о пластических операциях певица игнорирует.

- В 71 год София Ротару выглядит потрясающе. Но судя по старым фото певицы, она боролась с птозом (опущением) верхних век, - говорит врач-косметолог-дерматолог Марта Орлова. - Из-за провисания кожи под бровями с возрастом взгляд певицы постепенно становился более печальным. В начале нулевых София Михайловна, судя по фото, сделала первую пластику - подкорректировала верхние веки. Примерно в этот же период у певицы появились возрастные проблемы с нижней частью лица. Видимо, своевременно был сделан SMAS-лифтинг (круговая подтяжка лица. - Ред.). Кроме того, хорошее качество кожи, отсутствие глубоких морщин и складок свидетельствуют о грамотном использовании косметологических процедур. Кожа у Софии Михайловны гладкая, светящаяся, а такой эффект приобретается чаще благодаря систематическому пилингу и процедурам на основе гиалуроновой кислоты и пептидов.

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Как частые пластические операции и увлечение диетами подрывают здоровье артистов

После госпитализации Софии Ротару, которой внезапно стало плохо на концерте, эксперты напоминают, что профессия артистов не так уж безопасна, и пытаться копировать некоторые их подходы в повседневной жизни ни в коем случае не стоит

В начале этой недели новость о госпитализации Софии Ротару встревожила многих ее поклонников. Напомним, певице внезапно стало плохо во время выступления в Уфе вечером в субботу, 25 августа. Народную артистку срочно госпитализировали. Сейчас София Михайловна, к счастью, уже дома. Однако эксперты предупреждают: на самом деле профессия артистов нередко связана с серьезными рисками для здоровья, в том числе, из-за особенного отношения к своему внешнему виду. Поклонникам не стоит перенимать такие опасные подходы. (подробности)

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