Версия: бомба в кафе «Сепар», убившая Александра Захарченко, была заложена полгода назад

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-05T13:42:34+03:00

Полиция ДНР объявила в розыск подозреваемых в причастности к взрыву у кафе "Сепар". Фото: REUTERS

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Донецкие сыщики выходят на след убийц главы республики Александра Захарченко. В день теракта 31 августа двое мужчин заходили в кафе «Сепар». Их засняли камеры наблюдения. Подозреваемых объявили в розыск, а их фото вывесили на сайте Министерства внутренних дел ДНР. Следователи просят жителей, которые знают, где прячутся эти люди, позвонить в полицию.

МВД ДНР опубликовало фото подозреваемых в подрыве Захарченко.

Кроме Захарченко от взрыва бомбы, заложенной в люстру, погиб его личный охранник. Ранения получили 11 человек. В ДНР задержали первых подозреваемых. Все они отрицают причастность к покушению, но в один голос говорят, что теракт устроила Украина.

Распространяемые полицией ДНР фотографии подозреваемых в причастности к теракту.Фото: YouTube

- У меня нет сомнений в том, что это украинская сторона, - рассказал «КП» политик Олег Царев. - Из всех версий осталась только одна. Она изначально была главной, но сейчас просто нет сомнений. Таких закладок было много. Этой закладке более полугода в этом ресторане. Такое под силу сделать только мощным спецслужбам. Получается, что департамент контрразведки при СБУ полностью сформирован и под контролем ЦРУ. Сотрудникам платят дополнительную зарплату на карточку. Все консультируются с американцами. Без американцев такое пройти просто не могло. Для теракта могли привлечь жителей республики.

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