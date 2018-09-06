Юлия Самойлова заявила об отъезде из России, чтобы помочь больной девочке

СЕГОДНЯ 16:13 2018-09-06T16:44:19+03:00

Имя Юли Самойловой громко зазвучало весной 2017-го года, когда мы узнали, что именно ее выбрали для представления России на «Евровидении» в Киеве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Юлия Самойлова объяснила свои громкие слова об отъезде из России. Оказывается, фраза "Я готова эмигрировать из России в Европу", из-за которой на певицу обрушились волны критики, принадлежит не самой Юле - это цитата:

- Я готова эмигрировать из России в Европу. Это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу, - говорит певица на видео, выложенном в Инстаграм. - За последнее время я получаю все больше таких писем. И корень проблемы не в России, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства. Их попросту нет. И семьи готовы все бросить и улететь. Не ищите сейчас политики, а лучше поддержите обращение в социальный комитет Государственной думы. Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну.

jsvok По следам проекта ДНК на НТВ.

Сама Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске из-за редкого заболевания синдрома Вердинга-Хоффмана. На запись видеообращения она решилась после недавней телепередачи. Самойлову пригласили в качестве эксперта в студию, где обсуждалась история Светланы Бородулиной. Ее дочь родилась с диагнозом синдром мышечной атрофии первого типа и девочка нуждается в дорогостоящих лекарствах, лечении и внимательном уходе.

- Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку «выдохнуть» и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда, - написала певица и попросила поддержать малышку и ее семью.

Юлия Самойлова заявила об отъезде из России, чтобы помочь больной девочкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, что о проблеме нехватки лекарств для неизлечимо больных детей недавно рассказывала "Комсомольская правда". После репортажа Елены Кривякиной глава минздрава Вероника Скворцова собрала совещание, на котором вместе с экспертами обсуждала, как обеспечить незарегистрированными в России лекарствами тех детей, которым они жизненно необходимы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/665276" frameborder="0"></iframe> Более 23 тысяч детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах.Скворцова встретилась с руководством хосписов после материала Елены Кривякиной

Напомним, имя Юли Самойловой громко зазвучало весной 2017-го года, когда мы узнали, что именно ее выбрали для представления России на «Евровидении» в Киеве. Тут же вспомнили о том, как она была звездой шоу «Х-Фактор», на котором ее заметила сама Алла Пугачева. Девушка в инвалидном кресле тронула сердце Примадонны, которая высоко оценила ее талант. Но потом про неё было слышно не много - лишь поклонники следили за ее жизнью в соцсетях. После новости об участии в евросмотре Юля снова стала звездой. В Киев поехать не получилось из-за сложных взаимоотношений наших стран. Многие искренне ей сочувствовали - Самойлова рассказывала, что попасть на евросмотр было ее мечтой. Ну и просто не пустить в страну участника, из-за того, что он выступал на благотворительном фестивале в Крыму под названием «Мир спорта и добра», показалось крайне несправедливым. Было долгое разбирательство, Европейский Вещательный Союз предлагал разные варианты - чтобы Юля пела в Москве, а ее выступление транслировали бы на все страны. Но Первый канал отклонил это предложение.

Но 27-летняя артистка не унывала - при помощи своего супруга, Алексея Тарана, она продолжала работать, принимала участие в концертах, писала автобиографию. В своей книге под названием «Обычная необычная история» она рассказывала о своей жизни в Ухте, о мальчиках, которые ухаживали за ней, когда она еще не была популярной артисткой, о знакомстве с супругом Алексеем, который уже больше десяти лет является ее верным помощником. А так же о том, как родители ее не щадили, что помогло ей чувствовать себя не человеком с особенностями (у неё тяжелое заболевание, спиральная амиотрофия Вердинга-Гофмана, которое с каждым годом прогрессирует), а совершенно обычной девушкой.

Но на «Евровидение» ей все же удалось попасть. Она выступила в Лиссабоне в мае 2108-го, куда ее снова отправили из соображений справедливости. Но выступление нашей певицы оказалось, по мнению многих, провальным. Ни номер, ни песня «I wont break», ни вокал «не зашли» европейскому жюри.

Юлия Самойлова. "I Won t Break". Второй полуфинал. Евровидение 2018.Юлия Самойлова. I Won t Break

Впервые за долгие годы наша страна не вышла в финал конкурса. Юлю буквально затюкали в соцсетях. Столько «хейта» никогда не выливалось на наших артистов - разве что на Фёдора Смолова после пропущенного гола на ЧМ. Юля справилась, начала потихонечку записывать новые песни. А на днях внезапно удивила подписчиков своего Инстаграма заявлением о своём желании переехать за границу: «Я готова эмигрировать в Европу».

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